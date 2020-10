Curro Cañete triunfa en Asturias

Fue una charla constructiva y entretenida. Curro Cañete ha llegado a Asturias para hablar de optimismo inteligente y compartir las pautas para caminar hacia la felicidad; pero en un tono distendido y cercano. El coach y escritor dobla sesión en el Hotel de la Reconquista de Oviedo; primero, con profesionales asturianos y después, con lectores de sus libros.

"Toda mi vida ha transcurrido como si fuera atravesando puertas giratorias. Cada puerta que atravesaba, lograba vivir con más luz. Hace años yo vivía sin ver, oía sin escuchar, y no sabía qué era lo que quería ni para qué estaba aquí. Eso me provocaba a veces mucha tristeza. Encontrar mi propósito de vida ha sido una tarea no demasiado sencilla: a veces tuve que atravesar montañas, otras recorrer caminos sinuosos en los que no sabía si había un final".

A través de su historia salpicada con anécdotas (un viaje a Canarias, un "amor" de la infancia o unos auriculares que se pierden), Curro Cañete ha invitó, este jueves en el Reconquista ovetense, a focalizar nuestra vida hacia objetivos; sueños que nos tienen que permitir pensar en el futuro, disfrutar el presente y olvidar lo malo ocurrido en el pasado.

Todo en un acto organizado por COPE Asturias en el Hotel de la Reconquista, con las medidas anti-COVID que exige la actual situación sanitaria. Uso de gel hidroalcohólico, toma de temperatura a la entrada y distancia de seguridad entre las sillas. Para garantizar la seguridad, se han repartido invitaciones nominales (agotadas) para poder acceder al salón.