Cuándo se encienden las luces de Navidad en Asturias: consulta horarios y lugares

Asturias empieza a celebrar la Navidad y las tres ciudades más pobladas de Asturias han fijado para el mismo día el comienzo oficial de las fiestas: Oviedo, Gijón y Avilés encenderán la iluminación navideña este viernes 3 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución.

La primera en alumbrar las calles de la ciudad con motivos navideños será la capital. El alcalde de Oviedo pulsará el interruptor junto al Teatro Campoamor, donde luce una pantalla con la cuenta atrás hasta las 19:00 horas del viernes, hora fijada para el encendido. Entonces, un gran arco iluminará la calle Pelayo. Es uno de los grandes atractivos de la Navidad ovetense. También el cono en la plaza de la Escandalera y los pasillos de luz del Campo San Francisco.

Además, habrá 560 arcos luminosos repartidos por la ciudad, se ambientarán con bombillas 650 árboles y también serán engalanadas 250 farolas. En total, habrá 4,5 millones de puntos de luz de tecnología LED y tres kilómetros de techos de luz. El alumbrado navideño corre a cargo de la empresa Germán VIzcaíno, que ganó el concurso para el contrato de iluminación festivo para Navidad, Carnaval y las fiestas locales de San Mateo y La Ascensión, por un importe máximo de 1,57 millones de euros al año.

La misma empresa ilumina la Navidad en Gijón, donde el interruptor se pulsará una hora antes que en Oviedo: el viernes, a las 18:00, en la Plaza Mayor. El municipio más poblado de Asturias ha tirado la casa por la ventana esta Navidad y es la única ciudad de España, junto a Vigo, que ha invertido más de 2 euros por habitante: 2,06 euros. En total, algo más de medio millón de euros. Sólo la iluminación para la Cabalgata de Reyes (junto al Desfile de Antroxu, en Carnaval) estaba licitada en casi 34.000 euros.

Además de la iluminación tradicional en calles y parques, con bombillas en árboles, Gijón apuesta por las figuras tridimensionales, con 18 más que se añaden a las que ya había el año pasado. Se mantiene, por supuesto, el gran árbol de luces situado en los Jardines del Náutico. También el de la plaza del Instituto, más conocida como plaza del Parchís, que contará, además, con un gran Papá Noel.

Las luces navideñas llegarán este año a más barrios, además de a las calles del centro y sobre todo, aquellas por las que pasará la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Para ver toda la iluminación, más repartida que nunca por la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de gijoneses y turistas un bus navideño que recorrerá todas las calles de manera gratuita.

La Plaza Mayor de Gijón, iluminada en Navidad.Germán Vizcaíno





En Avilés, el encendido del alumbrado navideño también será este viernes, a las 18:00, en la plaza de España. La alcaldesa de la ciudad presidirá un acto en el que habrá música: el Coro de los Adioses interpretará Joyful, Joyful, Carol of the bells y Santa is coming to town. Y después, la Camerata y el Coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Julián Orbón interpretarán Adeste fideles, Benedicat vobis y Noche de Paz.

El interruptor de encendido iluminará uno de los elementos más espectaculares de todo el alumbrado: un enorme y luminoso abeto de 22 metros de alto y 10 de base, elevándose por encima de los edificios y rematado por una estrella, y bajo el que se podrá caminar. En su centro lucirá un cartel de Avilés. Formará un conjunto con cinco bolas de árbol de Navidad tridimensionales de dos metros de diámetro suspendidas sobre la plaza de España.

Además, brillarán estrellas sobre la fachada del palacio municipal, en cuyo balcón lucirá un gran letrero luminoso con el lema "Feliz Navidad". También habrá iluminacion en 31 calles y avenidas del centro de Avilés y las zonas de Sabugo y Versalles. Y un año más, el Teatro Palacio Valdés lucirá de gala con una iluminación especial, que remarcará los detalles de un edificio que ha acompañado a la ciudad desde hace un siglo.

En total, el Ayuntamiento de Avilés ha invertido en alumbrado navideño de la ciudad 166.800 euros, repartidos en partidas que asumen los presupuestos de las concejalías de Cultura y Promoción de Ciudad, Comercio y Turismo, y Diseño Urbano.

Calle de Avilés iluminada en Navidad (archivo).PA