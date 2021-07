Crean una APP para monitorizar los efectos secundarios de las vacunas de la COVID-19

El proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para monitorizar los efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19, en el que participa el estudiante de la Universidad de Oviedo Luis Magadán, ha ganado el concurso internacional de ideas Nodal Award Shark-Tank, un certamen impulsado por la Fundación IMFAHE (International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education) para reconocer las iniciativas más innovadoras diseñadas por equipos multidisciplinares.

El proyecto ganador, denominado SARSPRO, tiene por objetivo desarrollar una aplicación móvil que permitirá no solo monitorizar los efectos secundarios ocasionados por las vacunas de la COVID-19, sino también los causados por la propia enfermedad. La nueva APP, para la que todavía no hay un nombre, incluirá además una serie de consejos para sobrellevar mejor estos efectos adversos.

Luis Magadán, graduado en Informática y máster en Ingeniería Informática, estudia actualmente el doctorado y es además profesor sustituto de Informática en la universidad asturiana. El proyecto galardonado es fruto del trabajo colaborativo de un equipo multidisciplinar integrado por estudiantes y docentes de las universidades de Oviedo, La Laguna, Málaga, Sevilla, Politécnica de Valencia, UNAM de México, El MIT de Boston y la empresa Navega Therapeutics de California.

“Nuestra idea es que la APP, que estará operativa en una primera versión beta en tres o cuatro meses, pueda ser útil y de sencillo manejo para sobrellevar lo mejor posible los efectos secundarios ocasionados por las vacunas, pero también por la COVID”, señala Magadán. Con este propósito, se realizó un estudio de mercado con más de mil encuestas que permitirá afinar el diseño de la nueva aplicación.

“El galardón supone un gran honor y un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado. Todos nosotros somos estudiantes de máster o doctorado y hemos tenido que sacar tiempo para poder compaginar nuestros estudios con el proyecto”, añade.

El proyecto SARSPRO ha sido seleccionado para participar en el programa VBP (Venture Building Program), diseñado por mentores que cursan MBAs en el MIT y Harvard para promover y acelerar el desarrollo de tecnología en Europa gracias a una financiación inicial. Gracias a esta mentorización, el equipo ganador confía en encontrar más financiadores para poder comercializar su idea.

Luis Magadán ha podido participar en el concurso de ideas gracias a la participación de la Universidad de Oviedo en el International Mentor Program de IMFAHE. Este programa está destinado a reforzar el talento de los estudiantes mediante su participación en una red internacional que les facilita el contacto con científicos y profesionales españoles que trabajan en centros de excelencia como Harvard, Stanford, Princeton, John Hopkins, North Carolina o el Massachusetts Intitute of Technology (MIT).

IMFAHE está presidido por Zafira Castaño Corsino, de origen langreano y actualmente junior faculty instructor en el Departamento de Medicina del Brigham and Women’s Hospital de Harvard.

Luis Magadán se ha encargado junto a otros compañeros de equipo del desarrollo informático de la APP. El proyecto ganador está integrado además por profesionales de áreas del conocimiento tan variadas como la medicina, la fisioterapia, la economía, las matemáticas, el comercio o el márketing. “Estoy muy contento con la formación recibida en la Universidad de Oviedo y me gustaría poder dedicarme en un futuro a la docencia y a la investigación. Es lo que más me llena”, concluye.