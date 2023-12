Concentración en Jarrio al grito de "Salvemos Nuestro Hospital”

Varios centenares de vecinos del noroccidente asturiano han secundado este domingo la convocatoria de la plataforma "Salvemos Nuestro Hospital” y se han concentrado frente al Hospital de Jarrio para denunciar la situación de abandono en que se encuentra y reclamar soluciones.

Carlos López, portavoz de la plataforma, ha defendido que “el Occidente hoy sale a la calle a defender su hospital, pese a que algunos esta semana se han esforzado para que no estuviéramos aquí hoy. Estamos más unidos que nunca, y lo estamos a pesar de que los alcaldes socialistas de los Concejos del Occidente digan que no estamos preocupados por nuestro Hospital”.

“Estamos tan hartos y cansados como preparados y unidos para darle la vuelta a lo que nos están haciendo. En vez de darnos soluciones, se nos intenta dividir y enfrentar. Decir hoy basta ya es comenzar a salvar nuestra sanidad y nuestro hospital”, ha advertido.

López ha explicado que la lista de espera en Jarrio aumentó hasta los 4.000 pacientes, “el doble peor que hace un año”, y que “faltan especialistas que se sientan parte del Hospital y comprometidos con la Comarca, porque esto no se arregla acercando a un especialista cada semana”.

“No aceptamos que se diga que no pasa nada. Es cuestión de voluntad política. Esta masiva concentración que hoy nos emociona refleja lo que somos, simboliza la tierra que queremos y representa la tierra por la que luchamos para el futuro. Aquí solo estamos contra el abandono de la sanidad en nuestra tierra. Basta ya de ningunear al Occidente”, ha concluido.

En la concentración también han intervenido varios vecinos, como Carmen Méndez, de Puerto de Vega, quien ha destacado que "los vecinos del Occidente pagamos impuestos de primera. Necesitamos servicios sanitarios de primera".

“No podemos resignarnos a que un código postal determine la calidad de sanidad que recibimos los asturianos”, añadía por su parte la presidenta de la Asociación de Vecinos de Busto, Ana Belén Peréz; quien advertía que este es “un territorio principalmente rural y con población envejecida, donde son muchas las necesidades a cubrir”.

Y es que “si hay un accidente, es esa hora de oro la que hace inclinar la balanza hacia la vida o la muerte. Es, en esa situación, fundamental contar con un hospital decente, tener unos servicios sanitarios cercanos. Hablamos de vivir.Nos negamos a tardar más de dos y tres horas para llegar a un hospital.Hablan de promesas, pero de momento los que nos tenemos que mover somos los pacientes”, denunciaba.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Anleo, Susana Rodríguez del Río, destacaba la “falta de profesionales” y la necesidad de“seguir luchando para conseguir lo más importante que hay, la salud”.

"Es inhumano que nos estén dando citas para 2025. Y el gobierno de Asturias no deja de lanzar bombas de humo; la última ha sido su promesa de inversión, una más que no llegará”, alertaba Amadeo Molejón, un vecino de San Tirso de Abres. “Los vecinos del Occidente no somos ciudadanos de segunda. Que se oiga el grito en el corazón de Asturias. Basta ya. No a los recortes en sanidad”, reclamaba.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Queipo pide a Barbón que escuche "el grito del occidente"

A la concentración también ha acudido el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, junto a la secretaria general. Beatriz Llaneza, varios vicesecretarios, todos los diputados regionales, así como los alcaldes y alcaldesas del PP en la zona.

Queipo mostró el “apoyo” de los populares asturianos a las reivindicaciones de la Plataforma y reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que “escuche el grito que se está elevando hoy en el Occidente para todo Asturias”.

“El Occidente de Asturias, y Asturias en general, necesitan una sanidad pública, gratuita y universal, pero de calidad”, recalcaba.

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, que también ha intervenido durante la concentración, ha defendido la necesidad de movilización por una causa “justa” como es el Hospital de Jarrio y se ha mostrado convencida de que “juntos provocaremos el cambio”. “Jarrio nos necesita más que nunca, basta ya de considerarnos vecinos de segunda”, ha advertido la alcaldesa popular.

En la concentración también ha tomado la palabra la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, quien ha destacado que “habrá personas que se atrevan a decir que esto es un acto político, y yo les digo que no. Los que hoy estamos aquí somos vecinos que alzamos la voz por el hartazgo que tenemos en el Occidente por tener la peor sanidad pública de Asturias”.

“Está concentración va de defender a quienes no pueden reclamar en el Hospital el retraso de más de un año de su cita, de defender a quienes no tienen recursos para acudir a un especialista, va de pedir que se cumpla con derechos recogidos en la Constitución. Estamos cansados y es necesario visibilizar este cansancio”, ha reclamado la alcaldesa de Navia.