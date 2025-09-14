COPE
Comienza el curso en Asturias: este es el calendario escolar 2025-2026

Con las escuelinas, Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y la Universidad de Oviedo en marcha, este lunes empiezan sus clases los alumnos de FP; mientras que las finalizarán el 19 de junio

Una profesora habla con sus alumnos en un colegio de Gijón

COPE Gijón

Marcos Martín

Asturias - Publicado el

2 min lectura

Vuelta a la rutina. Entrados en septiembre y pasado ya el Día de la Santina, los alumnos de los diferentes niveles de la enseñanza en Asturias han vuelto a las aulas. Los primeros fueron -el jueves, 4- los pequeños de las escuelinas de cero a tres años; y los últimos, los estudiantes de FP -regresan este lunes, 15-; pero el curso escolar 2025-2026 ya está en marcha y este es su calendario.

Aunque oficialmente, el curso académico empieza el 1 de septiembre y concluye el 30 de junio, la actividad lectiva finalizará el 19 de junio. Entre medias, 177 jornadas lectivas fijadas por la Consejería de Educación del Principado; que serán, en realidad, 175, ya que cada concejo restará sus festivos locales.

Respiros pedagógicos y vacaciones

En Navidad, las vacaciones serán de 19 días (del 20 de diciembre al 9 de enero); mientras que los alumnos descansarán, en Semana Santa, nueve días: entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Además, el calendario escolar asturiano consolida los conocidos como respiros pedagógicos.

Calendario escolar 2025/2026 en Asturias

Gobierno del Principado

Son unas interrupciones en cada trimestre: en el primero, cuatro días (del 1 al 4 de noviembre, coincidiendo con el Día de Todos los Santos); en el segundo, cinco días (del 13 al 17 de febrero), en la denominada Semana Blanca; y en el tercero, otros cuatro días (del 1 al 4 de mayo), coincidiendo con el Día del Trabajador.

El calendario de las Escuelinas

En el caso de las escuelinas (el primer ciclo de Infantil, la etapa de cero a tres años), de gestión municipal hasta ahora, el curso 'lectivo' comenzó el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de julio, dada su condición de elemento para facilitar la conciliación familiar. 

Calendario escolar 2025/2026 en las escuelinas de Asturias

Gobierno del Principado

Serán días no lectivos -además de los festivos- el lunes, 3 de noviembre; del 24 de diciembre al 5 de enero (ambos inclusive), coincidiendo con la Navidad; del 30 de marzo al 1 de abril (ambos inclusive), coincidiendo con la Semana Santa; y el viernes, 5 de junio. 

