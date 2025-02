Ni comida, ni papel higiénico: así viven los menores tutelados por el Principado de Asturias

María es trabajadora de un centro de menores tutelados por el Principado. No es su nombre real, porque quiere preservar su identidad para evitar represalias por denunciar en COPE lo que está ocurriendo con los niños y adolescentes a los que atiende cada día. Los proveedores de productos básicos han cortado el suministro porque el Gobierno de Asturias lleva meses sin pagar las facturas.

La Consejería de Derechos Sociales no lo niega, pero sostiene que “los negocios afectados están informados del problema y de las soluciones”. El caso es que la situación se ha vuelto más complicada todavía para los menores que, por diversas razones, están apartados de sus familias y están bajo la protección del Principado de Asturias.

María cuenta que “falta de todo” y carecen de leche o cacao para el desayuno, pero también de otros alimentos para que puedan tener comidas equilibradas. La situación ha llegado a tal límite que “estamos siendo los propios trabajadores los que compramos galletas o lo que sea para que tengan algo para merendar”. En las cocinas “se las ingenian como pueden” para preparar los menús diarios porque “faltan muchos ingredientes”.

Pixabay Una mujer sirve un menú

Los educadores, auxiliares y el personal de cocina está haciendo malabares para salir adelante sin el suministro de los proveedores. Están tirando del dinero previsto para actividades extraescolares para hacer la compra en el supermercado. “Los menores se quejan de que ahora no pueden ir al cine, ni a la piscina, porque no hay fondos”.

“NO HAY NI PAPEL HIGIéNICO”

La presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Élida Vázquez, niega que se trate de un caso aislado, como ha apuntado el Gobierno de Asturias, y sostiene que la carencia de productos básicos es generalizada y se extiende también a las escuelas infantiles dependientes de ese departamento o a los centros que trabajan donde "las despensas están vacías. Y no solo eso, “por no haber, no hay ni papel higiénico”, ha denunciado en COPE.

El listado de productos básicos que reclaman va desde lejía y guantes a legumbres, pasta, aceite, arroz o tomate triturado. “Las despensas están vacíos y no hay productos de higiene y limpieza”.

Gobierno de Asturias La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, en la Junta General del Principado

El personal se siente frustrado porque la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, lejos de reconocer el problema “trata de taparlo y nos acusa de mentir”. Élida Vázquez sostiene que tenían el compromiso del Principado de que los impagos a los proveedores había sido resuelto “pero no es verdad”.

Un problema recurrente

La situación de los centros de menores es similar a la que sufren los usuarios dependientes y con grandes discapacidades del Centro Residencial de Cabueñes, en Gijón. Los trabajadores llevan años denunciando que la escasez de alimentos impide ofrecer menús con unas mínimas condiciones.

Alamy Stock Photo Vista parcial de un anciano tomando un vaso de agua de la mesa en casa

"Hay algunos días en los que no hay aceite y los pescados frescos tienen que cocerse porque no hay posibilidad de hacer una fritura, que es lo que piden los usuarios y los que aconseja la guía de dieta y alimentación", explican, en COPE, los trabajdores.

Los impagos a proveedores, además, dejan una situación que la plantilla califica como "insostenible y vergonzosa": falta la harina necesaria para elaborar las papillas que necesitan muchos de los residentes de Cabueñes.