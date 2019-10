Caso cerrado: detenido el ladrón de taxis en Gijón

La Policía Nacional espera cerrar, en las próximas horas, la investigación sobre la oleada de robos en taxis de Gijón que ha acabado con los cristales de una decena de coches reventados. Según ha podido saber COPE, las últimas pesquisas se centran en comprobar que las huellas encontradas en los taxis y la descripción realizada por los testigos coinciden con el único detenido por estos hechos.

Los taxistas, preocupados

El gremio, por su parte, está preocupado porque "cuatro robos se han dado en un sólo día". Lo dice en COPE el presidente de Radio Taxi Ciudad de Gijón - Los Amarillos, Ildefonso Llorente: "No hay miedo físico, pero te encuentras con el coche con el cristal roto y sin los dispositivos que nos permiten trabajar y es un trastorno", puntualiza.

El modus operandi del ladrón ha sido el mismo y "coge todo lo que encuentra, porque se ha llevado objetos que no tienen valor económico", explica Llorente. Ha actuado de forma rápida "porque no sólo ha habido robos por la noche, de los taxistas que dejan el coche en la calle, ha aprovechado cuando paramos a comer o cuando vamos a hacer gestiones", dice el presidente de Los Amarillos que advierte de que, "incluso, ha entrado en algún garaje para robar algún taxi".

"Así no podemos trabajar"

Ildefonso Llorente explica que "más que el robo en sí, el verdadero trastorno es que nos dejan sin poder trabajar". ¿El motivo? "Nuestros sistemas van todo a través del móvil o la tablet y se los llevan, no son de mucho valor, pero se los llevan igual", relata Llorente, que insiste en que "no es cuestión de dinero porque en los coches no suele haber coche, es cuestión del trastorno porque así no podemos trabajar".