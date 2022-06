Caos en el Principado: un error informático bloquea hospitales, centros de salud y juzgados

Los servicios informáticos del Principado han sufrido una caída este martes que ha paralizado prácticamente todo. Está siendo una mañana caótica en los hospitales y centros de salud del Principad porque están bloqueados los ordenadores. Los médicos no pueden acceder a las historias clínicas de los pacientes ni al resultados de pruebas. El problema también afecta a algunos juzgados juzgados que han tenido que suspender juicios. Fuentes consultadas por COPE aseguran que la caída está provocada por un bug, un error de código en la infraestructura, que ya ha sido localizado. En principio, no parece que se trate de un error informático. No hay, de momento, previsión de cuándo puede volver la normalidad.

Desde el Gobierno de Aturias aseguran que "estamos trabajando para solucionar el problema" y han iniciado el plan de contingencia previsto para estos casos.

Los hospitales son los que se llevan la peor parte y, de manera especial, el HUCA que trabaja con el sistema Milenium. El bloqueo afecta de manera desigual al resto de servicios.