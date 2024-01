Adrián Barbón ha sido muy claro: "El planteamiento tiene una estrategia clara: negociación con la empresa, con ArcelorMittal, y es en lo que estamos. Exclusivamente en lo que estamos". De esta forma, Adrián Barbón ha dado un portazo al planteamiento que hacía el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, quien además es diputado regional del PSOE, en la junta General del Principado.

Ocurrencia del secretario general del PSOE de Gijón

Tras una reunión con representantes de la sección sindical de UGT en las factorías de ArcelorMittal, el secretario general del PSOE de Gijón respondió sobre la posible nacionalización de las plantas de Arcelor en España, si la empresa seguía con su intención de no confirmar las inversiones en Asturias. Monchu García dijo que "a mí no me da ningún miedo eso", "yo tengo claro que España tiene que producir acero y si los Mittal no quieren fabricarlo, aquí tiene que producirse; si los Mittal no quieren hacer negocio, pues tendrá que ser alguien. Si el Estado encuentra quien lo compra, perfecto, y si no hay quien lo compre, pues tendrá que comprar el Estado".

Estas palabras fueron rechazadas, de plano, por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien afirmó que "la estrategia del Gobierno de España y de Asturias es retomar la negociación con la empresa para hacer posible esa inversión de la familia Mittal en Asturias para poder llevar a cabo los procesos de descarbonización".

El Ministerio de Industria implicado en la negociación

Adrián Barbón confirmó que el Ministerio de Industria sigue adelante con la previsión de reuniones con la empresa para confirmar las inversiones en Asturias. El presidente del Principado asegura que el contacto con el Ministerio de Industria es constante, sobre este tema, y que ayer por la noche habló con el ministro de Industria, Jordi Hereu, y le confirmó la idea de seguir negociando con la familia Mittal para confirmar esas inversiones en las plantas de Avilés y Gijón.