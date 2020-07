Barbón en COPE: “Si tuviera competencias, cerraría las fronteras de Asturias”

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, ha contado en COPE que considera “muy difícil” evitar contagios cuando la movilidad es plena por toda España. Desconoce si el Gobierno central se plantea o no reactivar el Estado de Alarma ante los brotes detectados por todo el país pero “me resulta curioso que quienes criticaron prorrogarlo ahora lo planteen”.

“Si yo tuviera competencias establecería controles más exhaustivos y habría cierre de fronteras con los lugares con brotes y los tenemos muy cerca”, ha expresado en una entrevista en el programa 'Mediodía COPE Asturias'.

Barbón sigue pensando que fue una “temeridad” que algunas comunidades autónomas no completaran los distintos niveles de la desescalada y saltaran de la fase 2 a la “nueva normalidad” sin pasar por los quince días de la fase 3. En ese sentido, ha recordado las críticas que recibió en su día por ser “prudente y riguroso” que es “lo contrario a lo que está pasando ahora”.

Sobre las críticas de las residencias privadas y el “abandono” denunciado desde la Asociación AARTE, el presidente del Gobierno ha recordado que el 40 por ciento de los geriátricos de Asturias tuvieron algún tipo de intervención por parte del Principado durante la primera onda epidémica. “No comparto las críticas de abandono”, ha expresado Barbón que ha insistido en que las residencias privadas “son un negocio y tienen que asumir el protocolo sanitario como una parte más de los costes”.

Preguntado sobre una posible reforma fiscal en Asturias ve “dífícil” incrementar los impuestos porque “ya estamos aplicando los recargos extra para sostener el sistema sanitario” aunque prefiere esperar a que el Gobierno central plantee su propuesta.

Barbón no ha despejado si el Principado autorizará o no la celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) el próximo mes de agosto. Sí ha dejado claro que analizarán con "rigor" la propuesta de la Cámara de Comercio de Gijón y advierte de que en la decisión “primará la salud por encima de cualquier otra consideración”. En ese sentido, ha reiterado que “si por cuestiones de salud no se puede celebrar, no se celebrará”.

El presidente asturiano tampoco ha adelantado si los centros escolares de la red concertada entrarán en el reparto del fondo “extra” para educación que va a repartir del Gobierno de Pedro Sánchez entre las comunidades autónomas. “Mientras no sepa lo que tendremos que gastar de más por las nuevas ratios, los profesores a mayores y las nuevas tecnologías que necesitará la red pública no puedo decir nada de la concertada, sería una irresponsable”, ha explicado.