El Ayuntamiento de Oviedo llama a la colaboración de los vecinos en el reciclaje de basura

Los ovetenses reciclan un 30% de sus residuos. Una cifra que está lejos del 50% marcado por la Unión Europea (U.E.), aunque es verdad que Oviedo es de las ciudades que presenta una de las tasas más altas de reciclaje. El objetivo del Ayuntamiento de Oviedo es llegar a esa tasa marcada por Europa y para ello lanza una campaña informativa sobre la nueva Ordenanza de Limipieza y Recogida de Basuras que recoge la obligatoriedad de que el reciclaje sea en el origen y que está en vigor desde el pasdo 29 de octubre, con lo que, se requiere la colaboración de los vecinos. No obstante, el concejal de Parques y Jardines, Gerardo Antuña, recuerda que no hacerlo está considerado como una falta leve, con lo que las sanciones pueden llegar hasta los 750 euros, aunque la idea no es sancionar sino concienciar a la gente y lograr que toda la ciudadanía recicle.

No solo se requiere la colaboración de los vecinos sino también de los hosteleros y los comerciantes; hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana porque es imprescincible, tanto a nivel individual, como empresarial, señala Antuña. Por otro lado, el concejal ha explicado que desde el uno de agosto de este año se recoge portal a portal y en cada local hostelero la basura y se piensa ya en colocar diariamente el cubo marrón de residuos orgánicos y sustituirlo por el cubo negro de forma definitiva, aunque Antuña señalaba que todavía está en estudio. Incide además en que actualmente hay muchas comunidades que son reacias a colocar el cubo marrón y son solo entre el 40% y el 50% de las comunidades las que todavía no lo colocan, recordando que la recogida municipal en este cubo se lleva a cabo unos cuatro días a la semana: bien lunes, miércoles, viernes y domingos, o martes, jueves y sábados. La campaña municipal ya está en marcha por toda la ciudad.