El Ayuntamiento de Oviedo estudia la ubicación de chiringuitos y casetas para San Mateo

La controversia a cuenta de quien debe de explotar las fiestas de San Mateo no ha hecho más que crecer en las últimas semanas. La patronal de la hostelería, OTEA, reclama ese derecho después de muchos años de beneficio para los chiringuitos, máxima cuando son ellos los profesionales del sector, y así se lo han hecho saber al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Oviedo mediante una propuesta. Declaraciones y propuesta que han sido respondidas por parte de quienes tras muchos años vienen ubicando sus puestos durante las fiestas, es más, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, había propuesto en los últimos días que el modelo de chiringuitos fuese declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.





A cuenta de este polémica habla el alcalde, Alfredo Canteli dice que la propuesta que tienen encima de la mesa es la propuesta de OTEA y no la nuestra . Así todo, el alcalde matiza que estamos estudiando el modelo para estas fiestas, se va a cambiar algo, pero no se van a reducir los chiringuitos, se van a reubicar en otras zonas, es decir, otro estilo de fiesta porque es bueno cambiar el modelo, aunque todavía no está cerrado.





Son declaraciones de Alfredo Canteli depués de reunirse con la consejera de Cultura, Berta Piñán, en la que han abordado varias cuestiones como el futuro de la plaza toros. Aquí el alcalde que seguiremos avanzando para que la plaza tenga un aforo de más de 5.000 personas, que hay que transigir la apertura de alguan puerta si es que hay que ampliarla, aunque nada hay cerrado en una labora de entendimiento y de querer colaborar. También han hablado de la puesta en marcha de un albergue de peregrinos en el monasterio de las Pelayas, en este sentido, la idea es dar accesibilidad desde el jardín de la Catedral donde hay un ventana que habrá que transformar en puerta, y parece que no hay ningún problema, además de una serie de obras interiores que acometerá el Principado y que están estudiando.