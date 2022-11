El Ayuntamiento mantiene el compromiso de finalizar la revisión del Plan General a principios de 2023

El Ayuntamiento de Oviedo mantiene su compromiso de finalizar el Estudio Ambiental y la revisión del Plan General de Ordenación para principios de 2023. Hoy se ha aprobado la ampliación del plazo para su elaboración por los próximos nueve meses. Eso no afecta a que se vaya a concluir antes, ha asegurado el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta.

"Cuando se pide la prórroga es porque en ese plazo de nueve meses desde que se ha recibido por parte del órgano ambiental el documento de alcance no daba tiempo a aprobar ese estudio ambiental estratégico. Eso no quiere decir que no se haya ido trabajando en la conformación de ese documento para posteriormente aprobarlo" ha asegurado Cuesta. El Grupo Somos ha votado a favor de la prórroga junto al bipartito, aunque insiste en una revisión general del Plan. Algo en lo que también coincide el Partido Socialista.

Otro asunto que se ha tratado en el pleno es la reurbanización de la entrada a Oviedo. Las obras de la glorieta de la Cruz Roja comenzarán en los próximos días. Se espera un plazo de ocho meses. Cuesta asegura que los fondos europeos destinados a la reurbanización del Bulevar no se perderán: "Temo desilusionarles y ratificarme en los tiempos. Vamos a poder disponer de esa financiación".

El teniente de alcalde también ha hablado en el pleno de la iluminación navideña. El alumbrado está cada vez más cerca y el consistorio ovetense baraja la posibilidad de hacer ajustes en las horas de encendido para economizar en el gasto energético. El Ayuntamiento no es ajeno a la actual situación y mucho menos a los precios de la luz, y aunque el gasto es "perfectamente asumible" para la ciudad se ahorrara al máximo posible. Toda la iluminación será de luces LED, lo que permitirá un ahorro en el gasto energético.