La ayuda humanitaria de Asturias empieza a llegar a Ucrania

El primer camión fletado desde Asturias por la ONG "Nómadas en Acción" llega este lunes a Ucrania, cargado con 25 toneladas de ayuda humanitaria, además de una furgoneta con otros 2.000 kg.

"Llevamos alimentos, material sanitario, sacos de dormir, esterillas...", nos explica David Famos, con el que hablamos a pocos kilómetros ya de alcanzar la frontera entre Polonia y Ucrania. "Nos han pasado ya la localización del lugar donde debemos descargar y estarán esperándonos ellos para hacer el trasvase de la mercancía a sus camiones", nos explica, una localización que los ucranianosle han pedido que no revele, por motivos de seguridad.

A este primer camión le siguen ya otros tres, que salían este domingo desde Asturias. Se trata, además, de tres de los camiones de una empresa ucraniana que habían quedado bloqueados en Asturias por culpa de la guerra. "La asociación Ucrania en Asturiasse puso en contacto con sus oficinas en Kiev", explica David, y " abonándoles el combustible, los conductores se ofrecieron a llevar los camiones cargados de vuelta a Ucrania".

Y no serán los últimos. David nos confirmaba que se quedará en la frontera entre Polonia y Ucrania para coordinar nuevos envíos. "Yo me voy a quedar hasta que lleguen todos los camiones que estamos enviando", asegura, "no sé decir hasta cuándo, porque no sabemos muy buen hasta cuándo podremos seguir enviando material".

De momento, la frontera sigue abierta y las necesidades no paran de crecer. Por eso, David hace un llamamiento a todos aquellos quieran ayudar. "Necesitamos más medios de transporte para hacer llegar toda la ayuda que estamos recibiendo", implora, "camiones o lo que sea". Si estas interesado, su correo electrónico es info@nomadasenaccion.com