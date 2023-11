Aumentan las agresiones a profesores en Asturias: “Me saltó un diente y las costillas astilladas"

El informe anual del Defensor del Profesor de ANPE recoge cifra récord de agresiones a los docentes de Asturias. Durante el curso 2022/2023 atendió a 50 docentes que sufrieron acoso, violencia, agresiones o daños materiales frente a los 36 casos del curso anterior Se trata del dato más elevado desde que ese servicio entró en funcionamiento en el año 2006, según ha explicado su responsable, Montserrat Fernández.

La mayoría de los casos se produjeron en las etapas educativas de Primaria y Secundaria. El curso pasado hubo 24 faltas de respecto y 11 casos de acoso por parte de los padres; 12 denuncias a progenitores y otras 9 a alumnos; 10 agresiones por parte de escolares; 8 casos de ciberacoso y 17 problemas para dar clase, según recoge el estudio.

Las cifras no reflejan “fielmente” la realidad porque hay docentes que sufren agresiones, amenazas o insultos y que no se atreven a denunciarlas “porque prefieren callarse”, señala Fernández.

Patadas, tirones de pelo o insultos

Entre los ejemplos expuestos por la responsable del Defensor del Profesor está el caso una docente que expuso que “una niña me llamó hija de puta”. En otro caso el profesor denuncia que “me dio un golpe tan fuerte que me saltó un diente y me dejó las costillas astilladas”. También figura el caso de un coche rayado por parte de un alumno, tirones de pelo y patadas a profesores o “padres que me hacen la vida imposible”.

El informe de ANPE también pone el foco en el incremento de los casos de ciberacoso que han sufrido un incremento del 700% al pasar de uno a ocho en el último curso. La delegada de Secundaria del sindicato, Mariela Fernández, lo vincula al hecho de que los jóvenes y sus familias emplean las nuevas tecnologías como medio para "atacar" a los docentes.

La Consejería de Educación “se desentiende”

ANPE denuncia la pasividad de la Consejería de Educación ante los ataques y faltas de respeto que sufren los docentes. La responsable del Defensor del Profesor, Monserrat Fernández, asegura que, salvo que haya denuncia, los casos se quedan en los centros “El año pasado nos llamó una profesora a la que el Principado le dijo que se buscara la vida, no facilitar ni apoyo psicológico a la víctima ni servicio jurídico, se desentiende”.