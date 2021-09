La Audiencia Provincial de Oviedo ordena el ingreso en prisión del empresario avilesino José María Tejero

La Audiencia Provincial de Oviedo dicta un auto para que se proceda a ejecutar la pena de dos años de cárcel a la que fue condenado en diciembre de 2017 el empresario avilesino y ex máximo accionista y ex presidente del R. Avilés, José María Tejero del Río. Condena que es consecuencia de un delito de estafa agravada en la venta de sendos terrenos vinculados a dos gasolineras en Avilés, una situada en Villalegre y otra en la Avenida de San Agustín. La pena de cárcel va acompañada además del pago de una multa durante diez meses a razón de ocho euros diarios. El 12 de julio de 2018, José María Tejero había presentado ante el Tribunal Supremo, recursos que fue desestimado y ratificando la sentencia de la Audiencia Provincial. A partir de ahí, el demandante pidió la ejecución de la sentencia, a lo que el demandado respondió en el verano de 2020 solicitando el aplazamiento de la pena durante un año, alegando que abonaría las cantidades adeuadas en dicho plazo. El tribunal accedió a la suspensión de la condena condicionada a que abonase la responsabilidad civil adeudada en el plazo máximo de un año. Cuando se cumplió el plazo, el pasado mes de julio, Tejero solicitó un nuevo aplazamiento de tres meses alegando problemas de salud. Aplazamiento que no fue admitido, con lo que el demandado sigue en deuda.