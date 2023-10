Asturias, sin escanciadores: las sidrerías necesitan 2.000 profesionales con esta especialización

Asturias necesita escanciadores. Las sidrerías del Principado no encuentran a estos profesionales y se ha convertido en "un tema muy preocupante" para los hosteleros. Lo ha dicho, en COPE, el responsable de sidrerías de la patronal hostelera asturiana (OTEA), Javier Fernández, que pone número a la "manifiesta carencia" de escanciadores: unos 2.000.

"No sé qué solución se le puede dar, pero no encontramos personal; es algo habitual en el sector, no encontramos camareros, pero en el caso de los escanciadores de sidra es más manifiesto", ha relatado Javier.

La figura del escanciador

Para intentar hacer frente a la escasez de echadores de sidra, el convenio de la hostelería en Asturias ya recoge la figura del escanciador, "que cuenta con una base de cotización más alta", explica Javier, que añade que "es una especialización: un escanciador es un camarero que se ha especializado, no todos los camareros saben escanciar sidra". Ahora, el sector está "a la espera" de que la Administración documente el proceso para culminar la categoría a través de una enseñanza reglada.

Cursos de escanciadores

Porque Javier asegura que "es necesario" y "urge muchísimo" que haya una enseñanza reglada de escanciador, pero lamenta que "depende del Gobierno de España y como la categoría del escanciador solo se da en Asturias, tenemos bastante dificultad". Aunque el responsable de sidrerías de OTEA reconoce que esta formación no sería "la solución única", sí contribuiría "de forma positiva" a aumentar el número de escanciadores en la comunidad.

Escanciado mecánico

La primera consecuencia de la escasez de escanciadores, es que muchos establecimientos "se ven obligados a usar el escanciador mecánico, y se pierde la tradición y sobre todo, la calidad, porque no se puede comparar el escanciado manual y el mecánico", advierte Javier, que pide al Principado que tome cartas en el asunto.

"Necesitamos que el gobierno regional regule la legislación de las sidrerías y exija unos requisitos para que los locales no se puedan llamar 'sidrería' si no tratan el producto de forma adecuada.

La princesa Leonor también quiere aprender a escanciar

La princesa Leonor aprovechó su visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023 para reivindicar la sidra, bebida tradicional del Principado. La entrega del galardón a las parroquias de Peón, Arroes y Candanal, uno de los concejos más sidreros de Asturias, coincidió, además, con el Día de la Manzana, el 21 de octubre.

"No me puedo olvidar de la sidra, que estamos en la tierra de las pomaradas", dijo la princesa en su discurso a los vecinos de las parroquias galardonadas este año. Leonor, además, prometió ante los asturianos aprender a echar la sidra de la forma tradicional: "¡A ver si aprendo a escanciar!", bromeó entre los aplausos y las risas de los presentes.