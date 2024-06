Asturias prepara el desembarco de la FP Dual: así será la nueva Formación Profesional

La nueva FP Dual llegará el próximo curso. La novedosa ley estatal así lo contempla y en Asturias, el Principado diseña el desembarco. La principal diferencia con la FP actual es que la formación se va a desarrollar también en las empresas. El número de plazas se incrementa hasta estar en torno a las 10.000. Va a combinar el centro educativo y el laboral. Garantiza entre 500 y 700 horas en la empresa, que son 200 horas más que las prácticas de ahora. Y podrían ser más. Porque habrá un régimen de FP intensiva. Y el Principado quiere que las empresas se vuelquen a esa modalidad intensiva.

Este tipo de FP Dual habrá 800 horas más de prácticas. Los alumnos cobrarán y las empresas podrán solicitar al SEPEPA una ayuda de hasta 400 euros por alumno y mes. Son las propias empresas en función de su necesidad las que deciden si quieren contar con modalidad intensiva. De momento, el Principado garantiza una modalidad intensiva durante todo el grado superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Borja Sánchez, consejero de Ciencia y Empleo, quiere que las empresas se vuelquen con la modalidad intensiva: "Nos interesa que haya oferta de régimen intensivo. Nuestro objetivo es que cada vez haya más empresas que se sumen. Nos interesa que se maximice el tiempo que el alumnado pase en la empresa".

Más novedades

Conjugar los intereses de los alumnos y de las empresas es complicado. El Principado garantiza que hay unas 3.000 empresas en el sistema, pero a la hora de la verdad no tantas entran al sistema de formación práctica. Con la llegada de la nueva FP también llega un nuevo módulo en el ciclo formativo de Servicios de Restauración bajo el nombre de 'La sidra y su servicio'. Está configurado con 88 horas, lo que permite que se pueda ofertar como materia optativa a otros ciclos de la familia profesional. Durante el próximo curso van a convivir los dos modelos. El de la nueva FP Dual para los alumnos que comiencen en este curso y el actual, con los que están en la actualidad matriculados ya en FP.





¿La Formación Profesional tiene salida?

Los jóvenes se preguntan si la FP tiene salida. Para Marcos Fernández, que estudió el Ciclo Superior de Administración y Sistemas Informáticos en red, sí que la ha tenido: "Al acabar el ciclo hice las prácticas en una multinacional de Avilés y a los 15 días empecé. Estuve tres años hasta que tuve dos ofertas diferentes. A día de hoy ya he cambiado tres veces de empresa".

Un caso parecido es el de Enrique Menéndez, que en su caso estudió un grado medio de Electromecánica en el San Eutiquio La Salle de Gijón y que trabaja de mecánico: "Acabé con 19 años y al día siguiente de acabar las prácticas ya me ofrecieron trabajo. En mi sector no hay mucha abundancia de profesionales y siempre que he querido cambiar de empresa ha sido fácil. Acabar en un lado y a la semana siguiente estar en otro".