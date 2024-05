La FP Dual desembarca el próximo curso: ¿Está Asturias preparada?

Los cambios educativos siempre se toman con cautela. Y más si son de grandes dimensiones. Y el cambio en la Formación Profesional lo es. La FP Dual viene con una implantación progresiva en los últimos años, y para el curso 24/25 ya será total. La formación del alumnado se llevará a cabo entre los centros educativos y las empresas. Sobre el papel parece positivo, pero esa implantación está trayendo quebraderos de cabeza. Y más para Asturias. En el Principado hay "un camino de mejora importante" según Antonio Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España. Costas ha presentado este jueves en Oviedo un informe sobre la implantación de esta modalidad.

La implicación de las empresas es clave. Y en eso luchan tanto desde la FADE como desde el Principado. Pero queda poco tiempo, alerta Antonio Costas: "No puede haber plazas de Dual mientras no haya empresas comprometidas con los procesos. Hay que convencerlas de que si quieren tener aquel tipo de trabajadores que necesitan para crecer, el camino es comprometerse con la Formación Dual. Incentivos fiscales o financieros no funcionarían".

Tejido empresarial peculiar

Las características del tejido empresarial asturiano son peculiares. Mucha pyme y micropyme a las que no les encaja lo suficiente la FP Dual. Esa peculiaridad es clave para María Calvo, presidenta de FADE: "Les cuesta más trabajo dedicar recursos, tiempo y coste que supone formar". La FADE ve bien el modelo, pero apunta a que todavía queda mucho por pulir: "Es bueno y la ley va por buen camino. No podemos permitirnos que pinche. Hay que bajarlo al terreno y ver cómo se solventan esos problemas en las empresas".





El Principado responsabiliza a la pandemia

El Principado no cree que la implantación esté siendo lenta. Borja Sánchez, consejero de Ciencia y Empleo, responsabiliza a los años de la pandemia que no haya sido mayor: "Yo creo que 'pinchar' no es la palabra adecuada. Estamos en una transición en la que conviven ambos formatos, pero a partir de septiembre toda la FP va a ser ya Dual".

¿Qué sectores demandan más mano de obra en Asturias?

La FADE también ha centrado el tiro en los sectores que más necesidad tienen de mano de obra cualificada. Sobre todo en la industria, y en el sector tecnológico. Aunque también en el transporte y en la construcción.