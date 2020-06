En Asturias no hay "madrileñofobia"

El temor al turista exterior está creciendo en muchas partes de España. No es el caso de Asturias, a juzgar por las palabras de los representantes políticos y por la opinión de los ciudadanos en la calle. La viceconsejera de Turismo declaraba en Mediodía COPE Asturias que "Asturias es una tierra hospitalaria, abierta al turismo exterior y que sabe acoger al turista". La viceconsejera confirma que esa forma de ser sigue muy presente en todos los pueblos de Asturias y pide tanto a los visitantes como a los asturianos que mantengan las medidas de seguridad para evitar contagios por Covid-19. "Eso sí, todos tenemos que mantener las medidas de seguridad para evitar que se produzcan nuevo brotes de coronavirus. Tenemos que usar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad de dos metros y extremar las medidas de higiene".

En Gijón no tienen miedo al turista madrileño

Por su parte, la Alcaldesa de Gijón dice que en su ciudad no hay "madrileñofobia" y que no le gusta que se pongan limitaciones de movimiento a las personas. "no me gusta que se prohíba a las personas acudir a un destino. No se puede decir a las personas que no vengan a Gijón y a los cuatro meses o dentro de un año rogarles que vengan para compensar los datos del turismo. Yo prefiero acoger a las personas. A mí me gusta que la gente venga a la ciudad".

En la calle, los gijoneses se muestran partidarios de recibir a los turistas. Que vengan madrileños y de todos los puntos de España. Eso sí, con las medidas de seguridad obligatorias "que traigan la mascarilla. Yo no tengo miedo a que vengan turistas. Que vengan los que quieran". Nos dicen un grupo de paseantes por el Muro de San Lorenzo.