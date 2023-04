En Asturias faltan 200 médicos en Atención Primaria y 500 en los hospitales

El SIMPA ha instado este martes al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a que se consoliden las retribuciones pactadas en el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales, organizativas y retributivas de los profesionales sanitarios para que los residentes formados en la región no se vayan fuera de Asturias para desarrollar su carrera.



En rueda de prensa, el presidente del SIMPA, José Antonio Vidal, ha asegurado hoy que en "un plazo de quince días" debería aparecer en el BOPA este aumento de las retribuciones para hacerlas efectivas con el fin de "poder captar" a estos residentes antes de que a principio de mayo elijan irse fuera de la región ante la falta de concreción del acuerdo alcanzado entre sindicatos y el Sespa.



El acuerdo ratificado el pasado 14 de marzo incluye un incremento de entre el 15 y el 17 por ciento en el precio de las guardias, el denominado complemento básico que perciben quienes tienen turno fijo de mañana pasará de 21 a 50 euros y también se aplicarán subidas tanto en el complemento de turnicidad como en el pago de la hora de festivos nocturnos.



"Todo lo acordado debe estar desarrollado en las próximas semanas, sino se habrá ido al garete todo lo luchado durante estos últimos meses, ya que sin facultativos no hay sistema sanitario. Si no se quedan los residentes el desastre está servido", ha subrayado Vidal.



Ha precisado que 178 residentes, de los que 42 son médicos de familia, finalizan su formación entre el 20 y el 28 de mayo, pero antes tienen que haber decidido su opción de futuro profesional, mientras que se jubilan 139 en este año, de los que 78 son médicos de familia.



La sanidad pública asturiana necesita 200 facultativos en Atención Primaria y 500 en hospitalaria, según ha remarcado el neurólogo, que ha rechazado que esta falta de facultativos se pueda solventar con los médicos que ha prolongado su jubilación.



"La lentitud de la Administración es exasperante. Nos vamos a enfadar de verdad y tomar decisiones duras si no se consolida este acuerdo", ha recalcado Vidal, que ha urgido al Sespa a que "se ponga las pilas" en este asunto y ha resaltado la falta de profesionales en distintas especialidades, especialmente en psiquiatría, con una carencia de 26 facultativos.



No obstante, la secretaria general adjunta del SIMPA, Rut Palacio, ha subrayado que el acuerdo "se aplica más satisfactoriamente" en la cobertura de las vacantes y la adhesión a los centros sanitarios de los médicos interinos.



ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL POR EXCLUSIVIDAD



Además, el SIMPA ha pedido que se elimine la "brecha salarial" por exclusividad que existe en Asturias con otras regiones, hasta 14.000 euros anuales, lo que está provocando que la marcha de especialistas fuera de la región.



También ha pedido el encuadramiento extraordinario de la carrera profesional y que se avance hacia un nuevo modelo, ha criticado la movilidad forzosa de facultativos, hasta 2.000 el año pasado, y el establecimiento de un acuerdo de condiciones de trabajo y retributivas de Urgencias Extrahospitalarias, entre otras cuestiones.



Por último, Vidal espera obtener el próximo 20 de abril, fecha de celebración de las elecciones sindicales, los resultados conseguidos en otros procesos electivos.