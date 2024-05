Asturias estrena el AVE con casi media hora de retraso: así ha sido el primer viaje a Madrid

Con un ligero retraso de tres minutos sobre el horario previsto, a las 6:03 horas partió el Talgo AVRIL 106 de la Estación provisional de Sanz Crespo (Gijón) rumbo a la capital de España con más de un centenar de pasajeros a los que se unieron 232 en Oviedo. El primer viaje del AVE matinal Asturias - Madrid que durante tanto tiempo han reclamado los ciudadanos y empresarios asturianos, llegaba un 21 de mayo, tras una larga espera, en la que se incluyeron retrasos y proyectos fallidos para la puesta en marcha para los nuevos trenes Talgo que tienen capacidad para transportar a 507 viajeros, superando los 300 kilómetros por hora y llegando a alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h. La llegada a la estación de Chamartín se produjo a las 10:00 horas, con un retraso de más de 20 minutos. El primer viaje se queda todavía muy lejos de la promesa de un viaje de tres horas y media, pero se mantiene la esperanza de que algún día los asturianos tengan el servicio ADIF que se merecen.

El tren, que salió de la estación de Chamartín a las 6:58 horas y tenía que haber llegado a Gijón a las 10:34 horas, también acumuló un retraso de algo más de 10 minutos y el Talgo 106 AVRIL acabó llegando a la estación provisional de Sanz Crespo a las 10:45 h.





Vídeo Así partió a las 6:03 horas el primer AVE Talgo 106 AVRIL de la estación provisional de Sanz Crespo (Gijón)





Demanda histórica de los empresarios

La salida de un AVE a las 6:00 horas de la estación de Gijón es una reivindicación histórica de los ciudadanos y empresarios asturianos para poder estar a las 9:30 horas en la capital de España y así evitar la pernocta en Madrid y poder llegar a las citas en la zona de Madrid y alrededores, a primera hora de la mañana. Es uno de los aspectos que destacaban muchos de los viajeros que tomaban el primer AVE de la mañana en Gijón. Una de ellas es Eva Llompart, abogada, que viajaba a Madrid para representar al Colegio Oficial de Abogados de Gijón en una reunión de la Mutualidad de letrados de España. "Es algo muy positivo. Así no tengo que dormir en Madrid. Me ahorro el hotel y es más cómodo. Puedo atender a los clientes de Gijón y estar en Madrid, en la reunión de la Mutualidad de abogados de España", destacaba Eva.

Susana y Brenda era otras dos viajeras que tenían billete para el primer AVE Talgo AVRIL que salía de la estación de Gijón a las seis de la mañana. El madrugón merecía la pena porque bajaban a la capital de España a celebrar varias reuniones de trabajo. "Agradecemos que ya por fin podamos disfrutar de este servicio que llevábamos mucho tiempo queriendo tenerlo. En este caso, es para trabajo y nos viene estupendamente", afirmaba Brenda. Por su parte, Susana ya no creía que iba a hacerse realidad y aseguraba que "yo ya no contaba con ello, parecía que no acaba de llegar nunca, pero por fin ya es una realidad".

Los asturianos ya tienen la Variante de Pajares, ya tienen el Talgo AVRIL 106, y ahora solo piden que los horarios se respeten y que algún día puedan llegar a Madrid, en tren, en tres horas y media, desde Gijón. Porque no olvidemos que el trazado oficial es AVE Gijón - Madrid.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado