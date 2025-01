Asturias no asume el coste de la gratuidad en Cercanías: “No podemos”

El revés que ha sufrido el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados al decaer el decreto ómnibus ha provocado que el servicio de Cercanías de RENFE deje de ser gratuito en Asturias al no haber sido aprobaba la prórroga de los descuentos. Los abonos gratuitos para viajeros recurrentes ya no están a la venta, pero los ya adquiridos seguirán siendo válidos hasta el 30 de abril. Hasta ahora, previo depósito de una fianza recuperable, los usuarios podían moverse en tren por todo el Principado tantas veces como quisieran. Ahora, tendrán que pasar por caja y pagar las tarifas correspondientes. Lo mismo ocurre con los bonos cuatrimestrales de Alsa que también pierden las bonificaciones estatales y seguirán en vigor hasta finales de abril.

ASTURIAS NO ASUME cercanías

Asturias no va a seguir los pasos de otras comunidades autónomas y no va a asumir el coste de los descuentos para que las Cercanías sigan siendo gratis en el Principado. “No podemos asumirlo, no tenemos capacidad económica ni podemos modificar ahora unos presupuestos que ya están en vigor”, ha explicado en COPE el presidente del Principado, Adrián Barbón, que se ha mostrado “muy decepcionado” con PP y VOX por no apoyar el decreto ómnibus que tampoco tuvo el respaldo de Junts, formación a la que no menciona el presidente del asturiano.

EFE Tren de cercanías

INDIGNACIÓN ENTRE LOS VIAJEros

El final de la gratuidad de las Cercanías ha provocado confusión, enfado e indignación entre los usuarios asturianos. Los micrófonos de COPE han recogido el malestar de los viajeros. “No nos parece normal que nos unas ventajas y luego nos las quiten”, han expresado.

Al decaer el decreto ómnibus también ha decaído el acuerdo firmado por Asturias y Cantabria con el Ministerio de Transportes para extender los viajes gratuitos hasta el año 2026 como compensación a los retrasos provocados con los trenes que no cabían por los túneles. “Me parece fatal”, remarcaba otro usuario.

LA TARJETA CONECTA, CON NORMALIDAD

La tarjeta Conecta que permite viajar por Asturias en tren y autobús de forma ilimitada por 30 euros mensuales no se verá afectada por el final de las bonificaciones al transporte porque es financiada íntegramente con los presupuestos del Principado que entraron en vigor el pasado 1 de enero.

AUTOBUSES URBANOS DE OVIEDO Y GIJON

Los autobuses urbanos de Oviedo (TUA) no se verán afectados por el final de las bonifaciones ya que el Principado asume la aportación del 30 por ciento que venía haciendo el Estado al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), al menos, hasta finales de enero. “A partir de ese momento, veremos qué alternativas existen”, ha expresado en COPE el concejal de Planeamiento Urbanístico, Ignacio Cuesta.

EFE Autobús urbano de Oviedo

En Gijón sí hay cambios con la pérdida de las bonificaciones estatales porque el transporte urbano depende de la empresa municipal EMTUSA que ofrece nuevos precios y duplica la tarifa del viaje normal pagado con la tarjeta ciudadana que pasa de 38 a 75 céntimos. El abono mensual costará casi 40 euros, frente a los 20 actuales. El concejal de Movilidad de Gijón, Pelayo Barcía, ha asegurado que "el Ayuntamiento deno tiene herramientas ni capacidad económica para mantener los descuentos”.