Asturdai Hyundai triunfa con sus novedades en la Feria de Muestras de Asturias

Asturdai, concesionario oficial Hyundai, bajo la dirección de su gerente Luis Ardit, ha alcanzado un destacado hito en la presente edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias: más de un centenar de vehículos vendidos en tan solo una semana, según ha revelado en una entrevista en COPE.

Entre los modelos que más atención han acaparado, se encuentra el Hyundai Inster, un vehículo 100% eléctrico que combina autonomía y versatilidad. Este modelo ofrece hasta 518 kilómetros de alcance en ciudad y 370 en recorrido mixto, con la posibilidad de recargar hasta el 80% de la batería en apenas 25 minutos gracias a su sistema de carga rápida. También destacan las opciones híbridas y SUV de la marca, como el Kona y el Tucson, este último líder indiscutible en ventas dentro de su segmento.

CINCO TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS

Hyundai, marca reconocida por disponer de las cinco tecnologías eléctricas del mercado, ha llevado a la feria una amplia gama de vehículos que abarca desde los segmentos A hasta D, incluyendo SUVs, modelos híbridos y eléctricos puros. La propuesta comercial se ve reforzada por precios especiales para los visitantes del certamen. Por ejemplo, el Tucson puede adquirirse por 26.900 euros, con unidades limitadas.

COPE Luis Ardit junto a un vehículo Hyundai Inster eléctrico

Ardit atribuye este éxito no solo a la competitividad de los precios, sino también a la sólida trayectoria de Hyundai en Europa, su reputación de fiabilidad y la calidad de su servicio postventa. Además, las promociones exclusivas de feria, que incluyen ventajas adicionales y mejores tasaciones para el cambio de vehículo, han incentivado las compras.

El objetivo de Asturdai Hyundai Resnova Motor para la feria es alcanzar las 200 ventas, una meta que, según su gerente, parece cada vez más cercana dada la excelente respuesta del público. La presencia activa del equipo en el recinto y la atención personalizada a los visitantes están siendo factores clave en el impulso de las operaciones comerciales durante este evento.