La astenia primaveral: causas, síntomas y posibles soluciones

COPE Asturias acerca a los oyentes, semanalmente, claves para mantener una buena salud. Lo hace en su espacio 'Salud al Día', por el que este lunes se ha pasado la psicóloga Patricia García, con consulta en la calle San Bernardo, 3, de Avilés.

García ha hecho hincapié en romper los tabúes que rodean a la salud mental y a las consultas con el psicólogo: "Igual que, cuando tienes un problema en la espalda, vas al fisioterapeuta sin ningún tipo de problema o estigma, la psicología es una rama más de la sanidad que te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida", defiende.

La psicóloga achaca el estigma a "motivos culturales, sociales e históricos". De hecho, recuerda que, "hace unas décadas, se asociaba a una frase que no nos gusta nada a los psicólogos: a 'estar loco', tomar pastillas y que no hubiese solución".

Pero despeja dudas: "La salud mental es amplia, va desde un trastorno grave hasta una persona que tiene un problema concreto en el trabajo, o con sus hijos, se ve desbordada y acude al profesional para que le ofrezca una guía para afrontarlo".

¿Cuándo acudir al psicólogo?

"Al psicólogo no va el que tiene problemas, porque todo el mundo tiene problemas", defende Patricia García, que asegura que hay que acudir a un especialista cuando la persona "cae una y otra vez en el mismo patrón de conducta y aunque lo intenta solucionar, vuelve a caer en ese patrón, o cuando una persona siente que no tiene herramientas para enfrentarse a un problema".

Eso sí, es importante la prevención: "Suele ocurrir que, cuando una persona va a terapia, el problema ya se ha hecho grande y la solución es más lenta", advierte la psicóloga, que insiste en que no hay que ir a consulta 'a las primeras de cambio': "Si te han echado del trabajo, tienes problemas para pagar la hipoteca y estás nervioso por la noche y no duermes, es incómodo y genera sufrimiento, pero no es patológico", asegura.

Astenia primaveral

Hay, por otra parte, épocas del año que pueden generar efectos emocionales negativos en algunas personas. Por ejemplo, cuando cambia la estación, y más concretamente, cuando llega la primavera. Es la astenia primaveral.

Según García, entre sus causas se encuentran "los cambios de temperatura y de presión atmosférica, y también el cambio de horario al que algunas personas les cuesta adaptarse". Y "se asemeja mucho a una depresión leve: problemas para concentrarse, la persona se nota cansada e irritable y sin que le guste hacer actividades que antes sí le gustaban", explica.

Añade, por otra parte, que "es importante escuchar al cuerpo". En ocasiones, "puede haber un problema o déficit nutricional y se buscan causas al malestar fuera del cuerpo", explica García, que pone como ejemplo que "cuando hay niveles bajos de hierro y vitamina D, el estado de ánimo se ve afectado y puede confundirse con una astenia primaveral".