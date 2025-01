Así te afecta la huelga del taxi en Asturias: estos son los 'servicios mínimos'

Es una práctica que se viene registrando desde hace unos años, pero los taxistas han dicho basta. El fuerte incremento de los precios en el seguro obligatorio del coche ha hecho que los profesionales de este sector hayan convocado un paro a nivel nacional, este miércoles, con una concentración convocada, en el caso de Asturias, en la plaza de España de Oviedo, donde tiene su sede la Delegación del Gobierno.

La 'broma' no es barata: "Las compañías están proponiendo pólizas de 4.000 o 5.000 euros a compañeros que tienen algún parte (no de culpa) y, a los que no, aprovechan cuando cambian de coche y compran un nuevo taxi para subir los precios", cuenta, en COPE, Isaac Menéndez, el presidente de la cooperativa Radio Taxi Gijón.

Radio Taxi Gijón Taxi en Gijón

El problema va, además, más allá del económico; porque, según Menéndez, empieza a generar problemas de relevo generacional en un sector que siempre ha tenido tirón entre los jóvenes: "Nosotros tenemos, en la oficina central, currículum de gente joven, con 20 o 21 años, que no pueden entrar a trabajar porque los seguros no los quieren", advierte el presidente de Radio Taxi Gijón, que cree que "es muy grave que las compañías aseguradoras decidan quién puede y quién no puede trabajar".

¿será más caro utilizar el taxi?

Los precios son inasumibles y "siempre he dicho que, al final, estos problemas los acaban pagando los mismos", lamenta Menéndez, que ve inevitable que las subidas en los seguros acaben repercutiendo en las tarifas. "De momento, lo estamos asumiendo nosotros; pero si esto sigue así, va a repercutir en el precio de los taxis", avisa.

EFE/ Sergio Barrenechea Taxímetro

A pesar de ello, critica que "el Gobierno de España no da soluciones". "Se escudan en que son empresas privadas y nos dicen que no pueden hacer nada y que van a intentar mediar" en el conflicto. Sin embargo, Menéndez no es muy optimista: "Es todo palabra y humo; y la cosa sigue igual... o peor", asegura.

Servicios mínimos durante el parón

Por ello, hacen un parón de tres horas este miércoles (de 11:00 a 14:00 horas), con una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno de Asturias, en la plaza de España, en Oviedo.

Alamy Stock Photo Acceso a Urgencias en el HUCA, en Oviedo

Durante esas horas, "parará el máximo de taxis posible", aunque seguirán prestando unos 'servicios mínimos'. No están regulados mediante un documento, ya que no hay una huelga oficial convocada, pero "atenderemos los teléfonos de urgencias de ambulatorios para hacer traslados", asegura Menéndez; que, eso sí, advierte de que "se tardará un poco más en realizar a los servicios".