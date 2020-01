Así suena el himno de Asturias que ha revolucionado las redes sociales

Se llama Víctor Gutiérrez. Es natural de Pravia, de Santianes, y vive en Muros del Nalón. Es un apasionado de Mark Knopfler y decidió hacer una versión del himno de Asturias con su guitarra como homenaje al músico escocés. Su sopresa ha sido mayúscula al subir el vídeo a las redes sociales porque ha conseguido un éxito inimaginable al ser compartido rápidamente por quienes creían que era el auténtico Mark Knopfler el que homenajeaba a Asturias.

Aunque el músico asturiano y el líder de Dire Straits no se parecen físicamente sí comparten, salvando las distancias, un estilo similar con la guitarra. El vídeo en el que el músico de Pravia aparece tocando "Asturias Patria Querida" está acompañado de imágenes que muestran, entre otros lugares, los Lagos de Covadonga, el Santuario de la Santina, los Picos de Europa, el puerto de Cudillero, la Cruz de la Victoria o la iglesia de Santianes, su pueblo, nevada. Esa puesta en escena ha llegado a confundir a más de uno que dio por hecho que Knopfler estaba interpretando el himno de Asturias.

Desde el 20 de enero, cuando subió el vídeo a las redes, Víctor Gutiérrez no da crédito a lo que está viviendo, aunque, como él mismo reconoce, «me sorprendí gratamente, me ha felicitado mucha gente porque les encantó la versión y que me hayan confundido con quien para mí es un referente, me enorgullece». Pese al éxito inesperado dejado claro que nunca pretendió hacerse pasar por nadie. "Yo nunca quise imitar a Knopfler», afirmaba en el diario El Comercio. No quiso pero ha conseguido que lo confundan con su ídolo y que lo paren por la calle como una auténtica estrella de rock.