Así es la nueva emigración asturiana: más joven, más preparada y con Madrid y Europa como destinos

La emigración asturiana está inmersa en un profundo cambio generacional. Los nuevos emigrantes ya no viajan a América, como hicieron sus padres y abuelos, sino que tienen Madrid o Europa como destinos preferidos. Además, ya no son campesinos sin educación buscando fortuna al otro lado del charco, sino trabajadores altamente cualificados que quieren mejorar su carrera profesional.

Son algunas de las conclusiones que se extraen del trabajo realizado en el último año por la asociación "Compromiso Asturias XXI", que este jueves ha hecho balance de actividades y proyectos.

Según la última actualización de sus tablas de datos, el número total de asturianos de primera generación que residen fuera del Principado se ha reducido ligeramente, apenas 2.000 personas menos. La mayor parte en América y por razones vegetativas: Poco a poco van falleciendo los que marcharon allí el siglo pasado, mientras los nuevos emigrantes prefieren quedarse en Europa.

"Antes el continente americano era el que tenía la mayor parte de asturianos emigrados de primera generación" explica la directora de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal, destacando que "ahora es el continente europeo el que está un poquito por delante".

Ceñal calcula que "seguramente dentro de 3 años, si seguimos al paso que vamos, la mayor parte de la inmigración, que ahora mismo, por un poquito, son personas mayores de 65 años, va a estar en el otro segmento en el de 16 a 65 años"

En total hay 153.290 asturianos en el resto de España y 30.762 en el extranjero. Y eso sin contabilizar a muchos jóvenes que están repartidos por varios países europeos, pero aún no se han dado de alta en la embajada. "Los jóvenes cuando se van a estudiar, a hacer unas prácticas o trabajar, generalmente no se inscriben ni el primer año, ni el segundo, incluso el quinto o el séptimo, porque no es obligatorio", explica la directora de Asturias XXI. De los destinos nacionales, Madrid es el principal.

La nueva emigración es más joven, más europea... y más preparada. "Claro que está cambiando la emigración", resalta el presidente de Asturias XXI, Eduardo Sánchez Morrondo, destacando que "es una emigración con un grado de formación extraordinario y eso tenemos que tenerlo en cuenta".

Retener ese talento y atraer al que ya está fuera es el objetivo del Observatorio de la Nueva Emigración Asturiana, ONEA, que la asociación espera poner en marcha el año que viene. "Hemos hablado con organizaciones empresariales, hemos hablado con la Universidad, obviamente estamos hablando con el Gobierno", explica Sánchez Morrondo. La idea es "integrar a todos en ese observatorio, que el año que viene tiene que ser una realidad".

También el año que viene se pondrá en marcha el nuevo Plan Retorna del Principado, con ayudas de medio millón de euros para los que quieran volver.





