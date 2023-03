"Tenemos una nube de humo encima": así están viviendo el incendio en las cercanías de Lavadoira, en Tineo

El foco que más preocupa de los más de medio centenar que están activos en Asturias se encuentra localizado en Tineo, en el límite con vecino concejo de Allande. Allí el humo se acerca a las casas del núcleo de Lavadoira. Es una pequeña parroquia, situada en el alto homónimo, a unos 800 metros de altitud. Son los que más cerca tienen el fuego.

Desde parroquias cercanas también viven la situación con incertidumbre, mirando de reojo. José, del Albergue los Hospitales, en Colinas de Arriba no ve el fuego desde sus ventanas, pero sí el humo: "Tenemos encima una columna de humo increíble. Pero llamas no vemos. Por la mañana hablamos por el 112 porque había gente que salía hacia arriba y nos dijeron que mejor no. Somos el último albergue. En Lavadoira tienen el fuego encima justo".

Las llamas están en el monte, pero el viento está complicando la situación, sobre todo la intervención de los medios aéreos. La Guardia Civil ha cortado el Camino de Santiago que transcurre por el monte hacia Pola de Allande, por lo que los peregrinos tienen que continuar por la carretera. Los bomberos están encontrando dificultades. Marcos da Rocha, teniente de alcalde de Tineo describe la situación: "Se ha originado en el monte y de momento no está afectando a núcleos de población, aunque sí están en preaviso. Han puesto el 112 y bomberos muchos medios, pero las rachas de viento están dificultando la labor de medios aéreos. Están propiciando estas rachas que el fuego se propague rápidamente".

Efectivos del Brigada de Incendios Forestales de Tineo junto con Bomberos del SEPA de Tineo intentan controlar la situación, que se está complicando por momentos.