ArcelorMittal estudia plantear un ERTE por el cierre del horno alto 'A' de Gijón

La dirección de ArcelorMittal no descarta que vaya a aplicarse un expediente de regulación de empleo con la paralización de uno de los dos hornos altos de Gijón, si bien espera que sea pactado con las organizaciones sindicales dadas las "condiciones favorables para los trabajadores" que se plantearán.



El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, durante una visita a un taller de empleo en el concejo de Cabranes, ha reiterado que así se lo trasladado la multinacional siderúrgica al gobierno asturiano, que había pedido información sobre el impacto que este cierre puede tener en el empleo.



Fernández ha incidido en que se trata de un cierre temporal que la multinacional siderúrgica ha adoptado dado el actual panorama internacional, pero que en ningún caso se trata de un cierre estructural



El Gobierno asturiano ha pedido ya que la decisión de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal de paralizar uno de los dos altos hornos de su factoría de Gijón -los únicos con que cuenta en España- se prolongue "el tiempo exacto imprescindible" y que afecte "lo menos posible" a la plantilla con medidas "negociadas y acordadas" entre las partes.



Tras conocer la decisión de la compañía, fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que la suspensión temporal de la actividad del alto horno, en principio durante tres meses, no responde a un problema de las instalaciones asturianas "sino a la repercusión de la crisis internacional sobre la demanda de acero".



Las mismas fuentes han incidido en que esa medida no pone en riesgo los planes de descarbonización comprometidos por la dirección de ArcelorMittal y el Gobierno de España, que contempla una inversión de mil millones de euros.



ArcelorMittal ha anunciado esa decisión, que supone reducir a la mitad su producción del arrabio del que posteriormente se obtiene el acero, ante la “muy adversa” situación del mercado siderúrgico en Europa, con altos niveles de importaciones extracomunitarias y reducida demanda y asegura que está orientada a "proteger la rentabilidad y sostenibilidad de sus operaciones en Asturias”.



La paralización temporal del horno A de la factoría de Gijón tendrá consecuencias en otros departamentos de la compañía en un momento en el que la plantilla no cuenta con un ERTE en vigor con el que poder asumir una posible regulación del personal.



La compañía ya había anunciado que la planta de Sestao (ACB) no reanudará de momento su actividad tras las vacaciones de verano, también por las condiciones adversas del mercado.