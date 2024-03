Un año después, los incendios en la retina: "Fue muy frustrante. Necesitas ayudar y no llegas..."

En estas fechas finales de marzo se cumple un año de la tremenda oleada de incendios que asoló Asturias. El fuego afectó a más de medio centenar de pueblos y se llevó más de 30.000 hectáreas y se extendió por numerosos concejos. Llegó incluso a cruzar la autopista del Cantábrico y obligó a desalojar parroquias enteras y viviendas de la zona rural. Los bomberos se multiplicaron. Un año después, queda el recuerdo de lo que fueron aquellos días, las ayudas prometidas que no acaban de llegar y las reclamaciones de los cuerpos de emergencia para poder estar cubiertos ante otra situación como esa.

Nati Canto fue una de las bomberas del SEPA que aquellos días combatió las llamas en los montes asturianos. En la retina, no se quita esas imágenes: "Fueron momentos muy difíciles. Intentas llegar, pero no lo consigues. Y se vive muy mal. Es muy frustrante porque como profesional necesitas ayudar y paliar la desgracia, que sea lo mínimo posible, pero no llegas".

Falta de prevención

En ese momento, los bomberos señalaron falta de prevención. Pedían una reconversión del SEPA que llegó tarde. Cuando pasó la oleada llegaron los acuerdos con el Principado para cambiar la situación, pero de momento no se están plasmando, señala Canto: "Hay mucha previsión encima de la mesa, hay promesas. Pero la administración va tan sumamente lenta que no hay manera cuajar todo eso. El curso de formación de personal de nuevo ingreso ya lo suspendieron cuatro veces. Hay una descoordinación a nivel de consejería y de altos funcionarios que no tienen empatía ninguna con un servicio que es indispensable y fundamental. No acaban de desatascar".

Y es que pese a que se han tomado medidas y se están intentando ampliar recursos, la burocracia lo atrapa todo: "El personal de nuevo ingreso tenía que haber entrado antes de la campaña de incendios de este año que por suerte no hubo. Y hubiésemos estado igual que el año pasado. Había otra fecha, el 15 de abril, pero tampoco parece que vaya a ser para esa fecha. Es un servicio esencial, no podemos estar pensando en traspasos de consejerías. La campaña puede venir en cualquier momento. No podemos depender de la burocracia".

Una oleada que cogió a todos por sorpresa y que, pese a lo aleatorio de la situación, podría volver a repetirse en cualquier momento, por eso es tan importante que el SEPA esté preparado: "Sí, se puede repetir. Sabemos que están haciendo esfuerzo para que haya personal en los montes para que no haya combustible cerca de los pueblos ni pirómanos, pero es una tarea que va a llevar mucho tiempo. Llevamos muchos años de retraso. A ver si da su fruto. Esa labor preventiva y a nivel del SEPA tiene que haber previsión de gente suficiente para poder defender los pueblos cuando lleguen esos fuegos. En la defensa de los pueblos solo trabajamos los bomberos y necesitamos personal y herramientas suficientes".

Ayudas del Principado

Después de las quejas de varios alcaldes en COPE por el retraso de las ayudas de esos incendios, el Principado se ha comprometido este miércoles a lanzar este semestre la convocatoria de ayudas directas para paliar las pérdidas forestales. Es una línea dotada con tres millones de euros, ampliable en función de la demanda de propietarios perjudicados. La consejería de Medio Rural apunta a que la convocatoria es de "gran complejidad" y que está elaborando un estudio mediante teledetección óptica que utiliza luz láser para obtener una muestra de la densidad de la masa arbolada afectada por el fuego, para poder determinar la cuantía de cada subvención.

La consejería de Fomento y Prevención de Incendios trabaja en la ejecución del nuevo plan que ordena los recursos para la gestión integral de incendios. Permitirá la creación de 79 nuevas plazas de bomberos y personal de emergencias.