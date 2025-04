¿Cómo afectan los aranceles de Trump a la exportación de la sidra asturiana? "Lo intentaremos"

Donald Trump se lo va a poner difícil a la sidra asturiana. Los aranceles que tendrá que pagar por entrar en el mercado norteamericano son “una mala noticia”, pero no un muro indestructible. Empresas como Sidra El Gaitero concentra en Estados Unidos el 15 por ciento de sus ventas en el extranjero. “Es un buen negocio, sobre todo en Navidad”, ha explicado en COPE la directora de Exportaciones de la firma, Luisa Cardín, que tenía la esperanza de que la bebida que les ha hecho famosos en el mundo entero no se viera afectada por las medidas proteccionistas de Trump. Una vez conocidos los planes del presidente norteamericano, la compañía asturiana no se plantea cambiar los suyos.

"hay que intentarlo"

Cardín ha confirmado en COPE que Sidra El Gaitero seguirá exportando su sidra a Estados Unidos, un país donde la bebida autóctona asturiana tiene mayor aceptación. ”No podemos renunciar a ese mercado, no lo podemos perder”, así que la empresa tendrá que pagar los aranceles. “Tenemos que aceptarlo y pagarlo, no queda otra opción”, ha remarcado la directora de Exportaciones de la compañía agroalimentaria que tiene su sede en Villaviciosa.

Sidra El Gaitero Bodega de Sidra El Gaitero

Pese a la barrera proteccionista que ha levantado Trump, Luisa Cardín no se plantea desviar la producción a otros mercados porque en Estados Unidos “cada año se vende más”. El camino ahora se complica. La empresa da por hecho que van a bajar las ventas porque el producto será más caro para los consumidores norteamericanos. Aún así, “tenemos que seguir, hay que intentarlo”.

EL NEGOCIO DE ASTURIAS EN USA

Estados Unidos no es el principal mercado de los productos asturianos. Aún así, en 2024 se exportaron 234 millones de euros y se importaron 874 millones. Las compras al país casi multiplicaron por cuatro las ventas hechas por las empresas del Principado. Fueron un total de 438 firmas las que tuvieron relaciones comerciales con el país norteamericano, aunque solo 98 son exportadoras regulares, según los datos de la Sociedad Asturex. La mayor parte de las ventas son manufacturas de fundición de hierro y acero junto a los productos químicos y orgánicos. También hay partidas del metal, como máquinas y aparatos mecánicos, aluminio, fundición de hierro, acero y otros aparatos ópticos y material eléctrico. Las bebidas representan una pequeña parte.