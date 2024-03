¿Afecta al peaje del Huerna la prórroga presupuestaria de Pedro Sánchez?

Asturias aspiraba a tener mayores bonificaciones en el peaje del Huerna si el Estado conseguía aprobar nuevos Presupuestos Generales para 2024. Con la prórroga presupuestaria, la cantidad destinada a aplicar descuentos a los conductores será la misma que en 2023 que fue de 6.272.700 euros de los que el 42 por ciento quedaron sin gastar. El consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, se había marcado dos retos. El primero, que la partida reservada para estas bonificaciones se pueda aprovechar al máximo y no se quede el dinero en un cajón como ha ocurrido en los últimos años. El segundo, que con las nuevas cuentas pudiera haber más dinero para esas rebajas. Al no haber presupuesto, esa meta queda diluida.

Foto Europa Press





Pese a no haber cuentas nuevas, en 2024 entrarán en vigor los nuevos descuentos en la AP-66 con cargo a los 6.272.700 euros que figuran en la partida que será prorrogada. A falta de los detalles que está perfilando el Ministerio de Transportes, la idea avanzada por Calvo pasa por aplicar bonificaciones del 15% o 20% desde el primer viaje entre Campomanes y León y a partir de ahí sería progresivo hasta llegar al 60%. La rebaja exigiría llevar sistema de pago telemático (Vía-T) .

En riesgo 184 millones por la prórroga, según el PP

La prórroga de los presupuestos del Estado será "muy dañina para Asturias", según el PP, ya que, por un lado, "compromete seriamente las infraestructuras clave para el futuro de la región" y, por otro, pone en riesgo 184 millones de euros para el Principado por el aumento previsto en las entregas a cuenta.

Para el diputado popular en la Junta General Andrés Ruiz, la prórroga, de un Gobierno "que vive en el alambre y que ha perdido el control”, hace peligrar el plan de mejora de las cercanías ferroviarias, para el que se esperaban 125 millones de euros, la partida inicial para poner en marcha las obras del vial de Jove de Gijón o el desarrollo de la autovía del Suroccidente o del Corredor Atlántico.

Foto: EP (Archivo)





Asimismo, el diputado popular considera que corre peligro el aumento de 184 millones de euros de las entregas a cuenta del Estado al Principado.

En su opinión, frente a los 30 millones de déficit "que con tanta demagogia" reclamaban el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el consejero de Hacienda, GuillermoPeláez, ahora hay "184 millones en el aire por la falta de sostén legal en el aumento de las entregas a cuenta de Asturias”.

“Queremos ver la beligerancia de Barbón y Peláez mostrada contra la oposición, multiplicada ahora por seis contra el Gobierno de Sánchez”, ha señalado en un comunicado en el que ha exigido al presidente autonómico que “reclame fervientemente los decretos necesarios para que el futuro de Asturias no se quede, como el de Pedro Sánchez, a la espera de los haga Puigdemont”, informa EFE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para Foro, ningún drama

Sin embargo, para el secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, la prórroga de las cuentas estatales no van a suponer ningún drama porque para Asturias "da igual tener presupuestos que no porque no se ejecuta lo comprometido, hay permanentes incumplimientos, se incumplen todas las promesas y, por tanto, lo pactado y lo acordado no se respeta”.

Para Pumares, lo que sí que demuestra el hecho de que a Sánchez "no le preocupe nada tener presupuestos" es que "su única preocupación es seguir durmiendo en La Moncloa, seguir gobernando aunque no pueda llevar a cabo ninguna medida en beneficio de España”.