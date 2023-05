IU advierte a Barbón de que "se acabó la geometría variable" y quiere gobernar en coalición

El coordinador general de IU y candidato de Convocatoria por Asturies a la Presidencia del Principado, Ovidio Zapico, ha advertido este sábado a Adrián Barbón que, a partir del 28 de mayo “en Asturias se ha terminado ya la geometría variable” y que aspira a gobernar en coalición.



"No va a estar Ciudadanos en el próximo Parlamento, la presencia de Foro va a ser muy testimonial y, por lo tanto, no caben ya apoyos extraños", ha señalado el candidato de Convocatoria por Asturies, que considera que el presidente del Principado tendrá que sentarse a negociar con la nueva correlación de fuerzas que salga de estos comicios.



De hecho, ha avanzado, IU Convocatoria por Asturies, “aspira a gobernar" y que no entiende por qué el candidato socialista se molesta cuando hablan de que también quieren gobernar en el Principado, donde las urnas darán como resultado la formación de dos bloques, de los que el progresista tendrá la mayoría.



Según Zapico, está claro que la derecha no va a ganar las elecciones en Asturias, pero también que "el PSOE no cambia, que por sí solo no transforma, que por sí solo no impulsa, que por sí solo no ha logrado en estos cuatro años abrir esa época de cambio que nos había prometido para Asturias”.



"Sabemos que nosotros, que somos una fuerza política que quiere dar estabilidad a nuestra comunidad autónoma, somos imprescindibles para ese ejercicio”, ha añadido el aspirante de Convocatoria por Asturies, que ha pedido a Barbón que mire más hacia el gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez.



En ese sentido, ha afirmado que desde un modelo así se podría hacer mucho para impulsar la reversión de la situación demográfica y para avanzar en pos de una industria que tiene que ser "más limpia, más sostenible, que tiene que mejorar, por lo tanto, también, el medio ambiente, y que tiene que generar empleo de calidad”.



Zapico ha defendido también un gobierno de coalición y progresista que impulse “un gran acuerdo" en defensa de la Atención Primaria "que ahora mismo está en una encrucijada" y que apueste por una sanidad "pública, universal, gratuita y de calidad".



El candidato de IU ha hecho estas declaraciones en un acto de campaña en Langreo en el que ha estado acompañado por la portavoz federal y eurodiputada de IU, Sira Rego, que ha recordado que la coalición es la segunda fuerza municipalista de la comunidad y que confía en que en los próximos comicios aumente su presencia en los municipios.