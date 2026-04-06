Cruz Roja culmina la Semana Santa de Córdoba con 227 asistencias y varias intervenciones críticas

El dispositivo sanitario especial de Cruz Roja para la Semana Santa de 2026 en Córdoba ha concluido con un balance de 227 asistencias sanitarias. Este operativo, desplegado en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, ha resuelto la mayoría de las incidencias en el lugar, aunque un total de 28 atenciones han requerido traslado a centros hospitalarios para recibir tratamiento especializado.

Un operativo dimensionado para una alta afluencia

El despliegue ha contado con una media de 45 voluntarios por turno, que han gestionado una completa flota de recursos. Entre ellos se encontraban cuatro ambulancias (una de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico), un vehículo de intervención rápida medicalizado, un vehículo eléctrico de rescate, tres puestos sanitarios y un centro móvil de coordinación. Además, cuatro equipos móviles de primeros auxilios se han distribuido en puntos estratégicos de la Carrera Oficial, con especial atención al entorno de la Mezquita-Catedral.

La coordinación permanente desde la Oficina Técnica de Coordinación ha resultado clave para asegurar una respuesta eficaz y ágil ante las incidencias. Esta labor ha sido fundamental, especialmente durante los momentos de máxima afluencia de público, garantizando la correcta gestión de los recursos disponibles.

Intervenciones críticas y patologías frecuentes

Las asistencias más frecuentes durante el dispositivo han estado relacionadas con heridas (35,8%), seguidas de lipotimias y mareos, alteraciones de consciencia y diversas patologías digestivas y neurológicas. Del total de personas atendidas, 59 eran menores de edad, lo que demuestra la diversidad de las incidencias gestionadas por los equipos de emergencia.

Entre los casos más relevantes, los equipos han resuelto con máxima rapidez dos intervenciones por patologías tiempo-dependientes gracias a la cercanía de los recursos y la activación conjunta con otros servicios de emergencia. También se ha gestionado con especial eficiencia un traslado urgente desde un domicilio particular en la Plaza de la Corredera, gracias a la localización estratégica de las ambulancias y los equipos a pie.

La jornada del Domingo de Ramos fue una de las más intensas, con 43 personas atendidas. Durante ese día se produjo una intervención crítica a un hombre de 69 años localizado inconsciente y convulsionando en el Patio de los Naranjos. La rápida llegada del equipo del puesto sanitario y la activación simultánea de una UVI permitieron su estabilización y posterior traslado al hospital en una ambulancia de la propia Cruz Roja.

El valor del voluntariado y la coordinación

El éxito del dispositivo ha sido posible gracias a un equipo humano formado por personal técnico y voluntariado especializado, incluyendo médicos, personal de enfermería, técnicos en emergencias sanitarias, socorristas, coordinadores y operadores de comunicaciones. Para reforzar los turnos de mayor demanda, el operativo ha contado con la valiosa colaboración de voluntariado procedente de numerosos puntos del país, como Madrid, Vigo, Pamplona, Murcia, Tarragona o Castellón.

Desde la organización se ha puesto en valor el trabajo de todo el equipo y la capacidad de adaptación del dispositivo para responder con agilidad tanto a incidencias leves como a emergencias de mayor complejidad. La responsable provincial de Socorros y Emergencias, Nerea Casas, ha destacado que "una vez más, el compromiso del voluntariado, la planificación y la coordinación entre organismos han sido fundamentales para garantizar una atención sanitaria rápida, segura y cercana".

Finalmente, el operativo se ha mantenido activo cada día de la Semana Santa desde 45 minutos antes de la entrada de la primera hermandad en la Carrera Oficial hasta 30 minutos después de la salida de la última. Toda la actividad ha sido gestionada desde el Centro de Operaciones y el teléfono de urgencias de Cruz Roja, garantizando una cobertura continua y eficaz.