El Águilas FC se libera y recupera su mejor versión con una goleada balsámica

El Águilas FC ha roto su mala racha con una contundente victoria por 3-0 ante el Xerez Deportivo. El segundo entrenador, Adrián Ruiz, que compareció en lugar de Adrián Hernández, ha calificado el triunfo como "muy trabajado" tras tres derrotas consecutivas, una situación inédita para el equipo esta temporada que ha resultado "muy dura mentalmente".

Ruiz ha descrito una primera parte "muy trabada en el juego", con interrupciones constantes que impedían coger ritmo. El equipo, según ha admitido, sufría un bloqueo mental: "Lo había, no tengo por qué engañarte, llevamos dos o tres semanas de entrenamiento normales, pero duras, con algunas dudas, sobre todo mentales".

No es más fuerte el que más veces gana, sino también, a veces, en la derrota, como te levantes"" ADRIÁN RUIZ Segundo entrenador del Águilas FC

La charla que lo cambió todo

La clave del cambio estuvo en el descanso. Adrián Hernández, primer entrenador, "le ha dicho a los chicos que no pasaba nada, que se relajaran, que se liberaran del peso". El efecto fue inmediato tras el primer gol: "A partir del primer gol, hemos explotado, hemos salido a presionar, hemos salido a morder", ha explicado Ruiz, quien también ha destacado la importancia de reponerse a las derrotas.

A partir del primer gol, hemos explotado, hemos salido a morder"" ADRIÁN RUIZ Segundo entrenador del Águilas FC

El técnico ha puesto como ejemplo de la nueva actitud la jugada del primer gol, nacida de la insistencia de Javi Pedrosa en un balón que parecía perdido. "Totalmente. Creo que al final la acción que lucha Javi Pedrosa es un detalle que la gente no ve", ha afirmado, destacando que esa agresividad positiva es la que les ha devuelto a la mentalidad ganadora que exhibieron durante gran parte de la temporada.

El resultado ha servido también para que jugadores como Castello, autor de dos goles, se repongan. Además, Ruiz ha elogiado la polivalencia de José Mas, autor de un golazo, del que ha dicho que "tiene movimientos en ataque muy interesantes", y ha subrayado la buena actuación de los jugadores que salieron desde el banquillo, que mantuvieron la intensidad con el 2-0.

Una liga de máxima igualdad

Pese a la importante victoria, que sitúa al Águilas a un punto del liderato, Ruiz ha recordado que la clasificación está muy apretada. "Esta liga es una locura. Aquí, el que se despiste va a ser el que se tropiece, que se quede fuera de los playoffs", ha advertido, señalando que hay "siete posiciones para cinco equipos y un campeón".

Finalmente, Ruiz ha justificado la ausencia de Adrián Hernández en rueda de prensa afirmando que "mentalmente está está tocado". Sin embargo, ha destacado el gesto del primer entrenador de dar la vuelta al campo para agradecer el apoyo a una afición con la que, según el segundo técnico, el equipo ha demostrado una total comunión.