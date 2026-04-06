Cartagena agiliza la construcción y autoriza 61 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido nuevas licencias urbanísticas para dos promociones residenciales que suman un total de 61 viviendas. La inversión conjunta para estos proyectos asciende a 4.068.000 euros y se enmarca en la estrategia municipal de vivienda que, según la alcaldesa Noelia Arroyo, “está dando muy buenos resultados gracias a la colaboración público-privada”.

La regidora ha subrayado el valor del acompañamiento a las promotoras durante la tramitación para reducir los plazos urbanísticos, así como la aplicación de bonificaciones fiscales en el impuesto de la construcción de hasta el 95 %. Todo ello, ha dicho, “con la eficacia y la rapidez que nos demandan para construir esa oferta de vivienda que nos permite seguir creciendo en el casco histórico, en la periferia y también en las zonas más turísticas”.

Nuevas promociones en la ciudad

Una de las licencias corresponde a un edificio de 38 viviendas de dos y tres dormitorios que se levantará en el número 11 de la calle Juan Fernández. Este proyecto, con una inversión de casi 2,5 millones de euros, ampliará la oferta residencial en una zona ya consolidada del casco urbano, con fachada tanto a Juan Fernández como a Jiménez de la Espada.

La segunda autorización es para la construcción de 23 viviendas en Atamaría, sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados y con una inversión de 1,6 millones de euros. Arroyo ha destacado que estas actuaciones “refuerzan la tendencia al alza iniciada el pasado mes de septiembre con las 88 viviendas de Nueva Cartagena, demostrando que la expansión de vivienda nueva es ya una realidad tanto en el centro como en la periferia y las zonas de costa”.

Agilización de trámites y planes de futuro

Finalmente, Noelia Arroyo ha adelantado que el consistorio sigue trabajando en el crecimiento de la ciudad. Actualmente, se estudia un proyecto para la creación de 450 viviendas en la zona de San Ginés y, de forma paralela, se está “avanzando en la construcción de vivienda pública, concretamente con la promoción que se está desarrollando en el barrio de La Concepción”.