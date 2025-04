Adrián Pumares exige el "cese inmediato" de la consejera Belarmina Díaz por sus "vínculos y conflictos de interés"

No está siendo una semana fácil para la consejera de Industria, Belarmina Díaz. A las incógnitas que rodean a la tragedia en la mina de Cerredo, se suma ahora la denuncia del secretario general de Foro, Adrián Pumares. "El hermano de la actual consejera cobraba comisiones de empresarios mineros mientras ella era directora general de Minería", ha señalado. Algo ante lo que ha pedido el "cese inmediato" de Belarmina Díaz: "No puede estar ni un minuto más al frente de la consejería".

"Qué narices está pasando en para que haya tantos vínculos familiares en la Consejería de Transición Ecológica", ha expresado Pumares. Ha recordado que la anterior consejera, Nieves Roqueñí, también tenía "vínculos familiares con Minersa". También ha pedido su cese al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón, y el de Enrique Fernández, presidente de Hunosa. "¿Lo conocían? ¿No se enteraron? ¿O miraron para otro lado?", ha preguntado Pumares.

También ha señalado al presidente del Principado, Adrián Barbón: "No se puede, con una mano, pedir permanentemente, y cada vez que tiene oportunidad, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque el hermano cobró comisiones, y tener una consejera con un hermano cobrando comisiones. Es una vergüenza".

COPE Asturias Belarmina Díaz, tras la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Minera

RESPUESTA DE LA CONSEJERA

Tras las acusaciones de Foro, no ha tardado en contestar la consejera: "El comportamiento del señor Pumares me parece indecente y despreciable. Tiene de fondo un tufo machista, no nos engañemos, porque esto ya lo ha hecho con otras consejeras. No voy a consentir que nadie ataque mi honorabilidad o a mi familia. Ni al señor Pumares, ni a nadie".

"negligencias" en cerredo

Además de ese conflicto de interés, Adrián Pumares ha aprovechado la rueda de prensa para hablar sobre la tragedia de la mina de Cerredo, en Degaña. Y ha señalado al Gobierno del Principado. Le ha acusado de actuar "con negligencia o, cuanto menos, con poco interés". Como tantas otras voces, ha pedido explicaciones por parte del ejecutivo regional y que Adrián Barbón "deje de esconderse". "Dijo que iba a chequear la empresa de arriba a abajo, y le vamos a apoyar en esa tarea, pero lo que estamos viendo es que la administración también tiene que ser chequeada de arriba a abajo".