El Principado niega negligencias en el control de la mina de Cerredo: "Nunca se detectó actividad anormal"

Pasan los días, y cada vez son más las dudas que rodean la tragedia de la mina de Cerredo, en Degaña. Buena parte de las incógnitas giran en torno a Blue Solving, la empresa que explotaba el complejo minero. Existen sospechas sobre una posible extracción de carbón no autorizada. La consejera de Industria, Belarmina Díaz, ha contestado: "En los últimos dos años, ha habido en esta mina hasta ocho inspecciones y nunca se detecta actividad anormal. Nunca se detecta, en este piso tercero, extracción de mineral".

Pero hay un par de asuntos que llaman la atención. Por un lado, un informe emitido en 2022 -cuando se produjo otro accidente mortal en Cerredo- que recogía sospechas sobre posibles labores de extracción no autorizadas en la mina. En aquel momento, la empresa no era la misma. No era Blue Solving la que explotaba la mina. Pero se trataba de la misma familia. Desde entonces, nadie ha dado explicaciones, a pesar de esas sospechas que llegaron a apuntar inspectores de la propia Dirección General de Minas, dirigida entonces por Belarmina Díaz. Este jueves, ha querido dejar claro que "en absoluto" se puede hablar de "actuación negligente"

COPE Asturias Belarmina Díaz, tras la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Minera

Por otra parte, está la denuncia de un vecino de Degaña que, en octubre de 2023, advirtió de irregularidades en la actividad de la mina, según publica La Nueva España. Una denuncia dirigida al Principado y reenviada a la Dirección General de Minas. "Se accede ayer a la denuncia de un particular y se pone inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil", explica la consejera. Es decir, año y medio después.

comisión especial

Tras la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Minera, Belarmina Díaz ha anunciado la composición de una comisión especial para ahondar en lo sucedido. Tendrá reuniones independientes y "contará con todos los recursos necesarios". La primera reunión se celebrará después de Semana Santa, cuando haya más información sobre lo sucedido. Para eso, la próxima semana se van a iniciar las visitas a la mina, con técnicos que acompañarán a la Guardia Civil y a la Policía Judicial.

Partido Popular Álvaro Queipo, secretario general del PP de Asturias

el pp pide explicaciones

Ante todas las informaciones que han ido apareciendo desde el lunes, el PP de Asturias va a pedir la comparecencia, en sede parlamentaria, de la consejera y del presidente del Principado, Adrián Barbón. Lo ha anunciado el secretario general del partido, Álvaro Queipo: "Creo que, en estos momentos, todos necesitamos explicaciones claras. Nosotros le exigimos al gobierno que venga a la Junta General a darlas todas".