Accidente químico en Asturias: la alerta de Protección Civil suena en miles de teléfonos móviles por un simulacro del 112

Asturias - Publicado el 28 may 2025, 13:41 - Actualizado 28 may 2025, 14:44

Ha sido un simulacro; pero no ha evitado el susto de quienes no esperaban que el sistema ES-Alert de Protección Civil, que conocimos con mayor profundidad a raíz de la dana de Valencia, sonase en la mañana de este miércoles en sus teléfonos móviles en Asturias. Y es que el aviso no ha sido menor (aunque advertía de que era una prueba): activación de sirenas químicas.

Ha sido una prueba realizada por el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) con un doble objetivo: que la población se familiarice con este tipo de situaciones y recuerde las medidas de autoprotección, como el confinamiento; y verificar el correcto funcionamiento de la red de sirenas para emergencias, que son 28 y están ubicadas en puntos estratégicos de cobertura: principalmente, núcleos cercanos a empresas químicas, las fábricas de ArcelorMittal o los depósitos con combustibles que hay en el puerto de El Musel, en Gijón.

El simulacro se ha realizado secuencialmente, entre las 10:00 y las 12:00 horas de este miércoles, en los concejos de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón, Oviedo y Belmonte de Miranda, donde las sirenas han emitido dos tipos de señales audibles en toda la zona definida: una, para indicar el inicio de la alerta; y otra, para anunciar su finalización.

112 Asturias Momento del simulacro por accidente químico en Asturias

También han sonado los teléfonos móviles de las personas que se encontraban en los entornos en los que se han realizado las pruebas: "Pre-Alertas de Protección Civil: SIMULACRO ACTIVACIÓN SIRENAS QUÍMICAS. A partir de las 10:00 horas, sonarán las sirenas. NO SE ALARME. Es una prueba de sonido. No llame al 1-1-2 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias".

El ejercicio y la coordinación del mismo se ha llevado a cabo desde el centro del Servicio de Emergencias del Principado, ubicado en La Morgal, donde ha estado presente, supervisando su correcto funcionamiento, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.