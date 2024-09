Se abre el plazo de inscripción para los viajes del Imserso 2024-25: "Con todo, 275 euros por persona"

Octubre ya está a la vuelta de la esquina y, con ello, el punto y final para el periodo vacacional. Aunque no para todo el mundo. Porque el turno ahora es para los más mayores, o los menos jóvenes, con los tradicionales viajes del Imserso. Este miércoles se ha abierto el plazo en Asturias, donde se ofrecerán unas 20.000 plazas para los 150.000 beneficiaros que pueden optar a ocuparlas.

Los destinos son variados. Entre los más solicitados, Canarias, Baleares, la costa malagueña, las playas de Alicante, Cataluña, Huelva... Todos se organizan en tres lotes: la costa peninsular, donde más plazas se ofertan, la costa insular y el llamado turismo de escapada, con destinos de interior y culturales.

En las agencias de viaje no se han formado grandes colas. Algo que probablemente se deba a la posibilidad de reservar de forma online. Porque las plazas no han tardado en escasear. Manolo tiene 80 años y, cuando ha llegado a la agencia, se ha encontrado con una sorpresa amarga. "Ya prácticamente no hay. Queríamos ir a Torremolinos pero, al parecer, no hay plaza. Solo me ofrecieron costa insular", ha explicado.

Una demanda entendible, teniendo en cuanta los precios asequibles que se ofrecen. Oscilan entre los 120 y los 300 euros. "La reserva son 15 euros, y también cogí un seguro para que, si hay algún problema, me puedan devolver todo lo que voy pagar. En total, el viaje son 275 euros por persona", ha asegurado Carlos. Su mujer y él pasarán diez días y nueve noches en Isla Cristina, Huelva, con todo incluido en el precio, también el avión.