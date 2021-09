Abierta la convocatoria para las ayudas universitarias de la Fundación Caja Rural

La Fundación Caja Rural de Asturias abre mañana la convocatoria anual de ayudas universitarias y destina un total de 200.000 euros a cubrir las necesidades económicas de los estudiantes universitarios asturianos. El plazo de inscripción en la X Edición de Ayudas Universitarias para el curso académico 2021-2022 estará abierto hasta el próximo 15 de octubre.

En total serán entregadas 200 becas con una dotación de 1.000 euros cada una dirigidas a socios/as o hijos/as de socios/as de Caja Rural de Asturias. Este año el Patronato de la Fundación, consciente de la dificultad que ha supuesto para muchas familias la pandemia, ha decidido mantener el alcance de las ayudas, que el año pasado fueron duplicadas, con el objetivo de minorizar el impacto económico de las matrículas en las economías familiares.

El fin último de estas ayudas es fomentar la formación de nuestros universitarios y la excelencia académica, ayudando en lo posible, a cumplir sus objetivos y cubrir las necesidades económicas derivadas de los estudios. Este programa es resultado del compromiso de la Fundación con los jóvenes estudiantes asturianos que cursan sus grados tanto en universidades públicas como privadas dentro y fuera del territorio.

Para el presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, “esta apuesta por el talento no es un gasto, es una inversión. Las entidades somos lo que somos y no lo que pretendemos ser, y espero no equivocarme al decir que en Caja Rural de Asturias siempre hemos tenido muy claro que somos una organización nacida para impulsar el desarrollo de nuestra tierra”.

Las ayudas en números

Como es habitual, en la última edición se superó con creces la convocatoria y se registraron más de 978 solicitudes. Para la concesión de dichas ayudas se tuvieron en cuenta las circunstancias económicas, académicas y socio-laborales en las que concurren los solicitantes. La nota corte se estableció en esta convoctoria en 16,42 y la mayor calificación fue de 23,42.

En su última edición se registraron una gran diversidad de titulaciones, concretamente 67, con especial inclinación hacia tres ramas, ingenierías, con 18 especializaciones distintas, Ciencias de la Salud con 12 y 8 titualciones vinculadas al mundo de la Economía. El lo referente al número de alumnos por titulación, el 40% de los estudiantes se concentró en seis titulaciones como pudimos observar en la siguiente distribución: enfermería, doble grado en ADE y Derecho, grado en medicina, grado en maestro de educación infantil, ADE e ingeniería mecánica.

Como en convocatorias anteriores, casi un 75% de los alumnos seleccionados, superan una nota media de 7 en su expediente académico y de estos, casi un 23% son estudiantes sobresalientes.

Los estudiantes interesados pueden consultar las bases, presentar su solicitud y ver el resultado de la convocatoria en la página www.fundacioncajaruraldeasturias.com Solamente se admiten las solicitudes a través de este canal digital.

El procedimiento de concesión depende de una comisión creada por el Patronato de la Fundación Caja Rural de Asturias y se rige por la elección de las 200 mejores puntuaciones atendiendo al orden de preferencia indicado en las bases de la convocatoria que pueden consultarse en la web mencionada anteriormente.