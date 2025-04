Semana Santa de Oviedo 2025: estos son los días y horarios de las procesiones en la capital asturiana

Oviedo arranca este domingo su Semana Santa con una de sus procesiones más emblemáticas y esperadas: La Borriquilla. La cita, organizada por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, marca el inicio oficial de la Semana de Pasión en la capital asturiana. Este año, la procesión tendrá lugar el domingo 13 de abril y partirá a las 11:00 horas desde la iglesia de San Pedro de los Arcos.

El cortejo recorrerá las calles del barrio, acompañado por una banda de cornetas y tambores, en una celebración especialmente pensada para las familias y los más pequeños, que participan portando palmas y ramos. La Borriquilla no solo inaugura el calendario de procesiones, sino que simboliza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y da paso a una semana cargada de tradición, recogimiento y emoción en Oviedo. La ciudad se prepara así para vivir unos días intensos en los que la fe, la música, el arte y la devoción volverán a llenar las calles.

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén Procesión de la borriquilla

PROCESIÓN LA BORRIQUILLA

Domingo de Ramos 13/04/25

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén “La Borriquilla”. Salida: 11 horas Iglesia parroquial de San Pedro de los Arcos. Itinerario: Avda. de San Pedro de los Arcos, C/Peña Santa de Enol, C/Tito Bustillo, C/Naranjo de Bulnes, Avda. San Pedro de los Arcos y recogida en Iglesia Parroquial de San Pedro de los Arcos. Hora estimada de llegada: 12:45 horas, Iglesia Parroquial de San Pedro de los Arcos

PROCESIÓN DE LA SAGRADA LANZADA

Domingo de Ramos 13/04/25

Hermandad de “Los Estudiantes”. Salida: 17 horas Parroquia de San Francisco Javier de la Tenderina. Itinerario: Plaza de San Fco. Javier, Alonso de Proaza, Avda. De Torrelavega, Rafael Mª de Labra, Tenderina Alta, Campo de La Vega, Azcárraga, Jovellanos, Águila, Schultz, Rúa, Cimadevilla, Calleja de los Huevos, Plaza Trascorrales, Folgueras, Mon, Santa Ana, Tránsito Santa Bárbara, Corrada del Obispo, Canóniga, San José, San Vicente (Conventos), Azcárraga, Campo de la Vega, Tenderina Alta, Rafael Mª de Labra, Avda. Torrelavega, Alonso de Proaza, Plaza de San Fco. Javier. Hora estimada de llegada: 22:15 horas Parroquia de S. Fco. Javier

PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO

Lunes 14/04/2025

Hermandad de “Los Estudiantes”.

Salida: 19:30 horas Parroquia de San Francisco Javier de la Tenderina. Itinerario: Plaza de San Fco. Javier, Alonso de Proaza, Avenida Torrelavega, Rafael Mª de Labra, Darío de Regollos, Cruce de Ronda Sur, Goya, Postigo Bajo, Postigo Alto, Paraíso, Azcárraga, San Vicente, Corrada del Obispo, Tránsito de Santa Bárbara, Santa Ana, San Antonio, Cimadevilla, Altamirano, Ramón y Cajal, San Francisco. Hora estimada de llegada: 22,30 horas Capilla Edificio Histórico Universidad de Oviedo.

EFE/Eloy Alonso Preparativos Cofradía de los Estudiantes

PROCESIÓN DEL SILENCIO

Martes 15/04/2025

Cofradía del Silencio y la Santa Cruz. Salida: 20:30 horas Santa María la Real de la Corte. Itinerario: C/ San Vicente. Jovellanos. San Juan. Alfonso II El Casto. Giramos la regenta. Seguimos Faustino II. Tránsito de Santa Bárbara. Corrada del obispo. San Vicente. Hora estimada de llegada: 22:30h. Iglesia Parroquial de Sta. Mª la Real de la Corte.

PROCESIÓN DEL NAZARENO

Miércoles Santo 16/04/2025

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Salida: 20:00 horas Iglesia de Santo Domingo. Itinerario: Plaza de Santo Domingo, San Pedro de Mestallón, Marqués de Gastañaga, Magdalena, Plaza de la Constitución, Jesús, Pozos, Ramón y Cajal, Plaza de Porlier, Plaza de la Catedral (Rezo Vía Crucis), Rúa, Cimadevilla, Plaza de la Constitución, Calle y Plaza del Sol, Oscura, Marqués de Gastañaga, San Pedro Mestallón, Plaza Santo Domingo, Iglesia de Santo Domingo. Hora estimada de llegada: 23:30 horas Iglesia de Santo Domingo.

EFE/ Eloy Alonso Procesión Jesús de Nazareno en Oviedo

PROCESIÓN DEL JESÚS CAUTIVO

Jueves Santo 17/04/2025

Hermandad de Jesús Cautivo. Salida: 19:45 horas Basílica de San Juan el Real. Itinerario: Basílica de San Juan el Real, Calle Melquiades Álvarez, Calle Uría, Calle Argüelles, Calle Mendizábal, Plaza Porlier: 21:30 h. • Una parte de la procesión sigue este itinerario: Calle Schultz hasta Calle de San Juan. • La otra parte de la procesión sigue este itinerario: Calle Eusebio González Abascal hasta Calle de San Juan. Calle Jovellanos, Calle La Luna, Calle Manuel García Conde, Calle Covadonga, Calle Melquiades Álvarez, Basílica de San Juan el Real. Hora estimada de llegada: 23:15 horas Basílica de San Juan el Real.

ROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Viernes Santo 18/04/2025

Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción. Salida: 18 horas Parroquia de San Isidoro el Real. Itinerario: Plaza de La Constitución, Magdalena, Juan Botas Róldan, Plaza Daoiz y Velarde, Arco de Los Zapatos, Fontán, Suárez de la Riva, Marqués de Santa Cruz, San Francisco, Eusebio González Abascal, Plaza Alfonso II El Casto, La Rúa, Cimadevilla, Plaza de La Constitución, Parroquia de San Isidoro el Real. Hora estimada de llegada: 20:30 horas Parroquia de San Isidoro el Real.

EFE/ Eloy Alonso Procesión de la Soledad de la Cofradía del Santo Entierro de Oviedo

PROCESIÓN DE “LA MADRUGÁ”

Viernes Santo 18/04/2025

Hermandad de “Los Estudiantes”. Salida: 0.00 horas Capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Itinerario: Capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, San Francisco, Ramón y Cajal, Pozos, Jesús, Pl. de La Constitución, Calleja de los Huevos, Pl. Trascorrales, Folgueras, Mon, Sta. Ana, Pl. Catedral, Eusebio Glez. Abascal, San Francisco. Hora estimada de llegada: 4:00 horas Del día 19. Capilla del Edificio Histórico Universidad de Oviedo.

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

Sábado Santo 19/04/2025

Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción. Salida: 10:30 horas Parroquia de San Isidoro el Real. Itinerario: Parroquia de San Isidoro El Real Plaza de La Constitución, Sol, Mon, Máximo y Fromestano, San Isidoro, Canóniga, Corrada del Obispo, Tránsito de Santa Bárbara, Santa Ana, Plaza Alfonso II, El Casto, Eusebio González Abascal, Ramón y Cajal, Altamirano, Rúa, Cimadevilla, Plaza de La Constitución. Hora estimada de llegada: 12:30 horas Parroquia de San Isidoro el Real.

Uniovi Procesion de la Madrugá de la Hermandad de los Estudiantes

PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN

Domingo de Resurrección 20/04/2025

Hermandad Sagrada de Resurrección de Oviedo. Salida: 13:15 horas Plaza Corrada del Obispo Itinerario: Plaza Corrada del Obispo, Tránsito de Santa Bárbara, Plaza de la Catedral, Calle La Rúa, C/ Cimadevilla, Plaza del Ayuntamiento, C/ Jesús, C/ Pozos, C/ Ramón y Cajal, C/ Mendizábal, C/ Argüelles, C/ Jovellanos, C/ Martínez Vigíl, Cruce de Adelantado de la Florida, C/ Marcelino Fernández, Cruce del Bulevar de Santullano, C/ Amparo Pedregal, C/ De Francisco Rodríguez García, Plaza de las Palomas, C/ Bermúdez de Castro.