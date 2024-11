Oviedo se transforma en el epicentro de Marvel: así se vive un día en el set de 'Los 4 Fantásticos"

El Palacio de Congresos de Oviedo, conocido popularmente como el Calatrava, ha sido testigo de un evento que lo inmortaliza como un nuevo icono del universo Marvel. La imponente estructura, diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, se ha transformado en la sede de las Naciones Unidas dentro de la próxima gran producción cinematográfica de Marvel Studios.

Durante días, grúas, furgones negros y enormes camiones han rodeado el recinto, mientras un ejército de asistentes de cámara, técnicos de sonido, maquilladores, estilistas, expertos en steady cam, attrezzistas, personal de vestuario y extras han trabajado sin descanso para dar vida a algunas de las secuencias más importantes de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos", el filme más esperado para los amantes de esta saga.

El elenco principal, encabezado por Pedro Pascal en el papel de Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (La Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Cosa), han compartido escenas algunos asturianos, como Miguel, un joven de 29 años que ha participado en varias escenas como figurante. Este chaval, que en un principio había sido contratado como extra para hacer de reportero ha visto como de un día para otro subió en en escalafón para hacer de miembro de la ONU lo que casi seguro le garantiza salir mas tiempo en la gran pantalla.

El ovetense no ha dudado en compartir en COPE Oviedo como es su experiencia cinematográfica, dentro de unos limites, pues la productora le exige por contarte no hacer ningún tipo de spoiler. "Si incumples el contrato puede haber cargas legales contra contra la persona que haga fotos o difunda información por redes sociales. Eso te lo dejan muy claro al principio", nos ha contado.

J.L.Cereijido Palacio de Congresos de Oviedo

Un día de rodaje al detalle

La jornada de rodaje comienza mucho antes de que el sol asome en Oviedo. A las 5:30 de la madrugada, el equipo comienza a llegar al Palacio de Congresos, donde también se encuentra el hotel que sirve como base para los actores y figurantes. Allí, son recibidos con un desayuno rápido antes de pasar directamente al proceso de preparación: maquillaje, vestuario y organización del set.

Miguel, un joven ovetense de 29 años que ha participado como figurante en varias escenas, cuenta en COPE Oviedo lo intensa que puede llegar a ser esta dinámica. "Hay que repetir mucho la escena para que salga bien. Estás muchas veces muy estático y eso, al final, cansa", explica. Sin embargo, también destaca el nivel de detalle y profesionalidad del equipo: "Luego están pendientes de todo: el pelo tiene que estar como ellos quieren, te lo preparan todo al detalle. Es increíble, hasta el más mínimo detalle lo tienen en cuenta. Y cuando están grabando, si algo está mal, lo paran y están contigo el tiempo que haga falta para que quede todo impoluto. Eso es una profesionalidad increíble, la verdad".

El secretismo del rodaje

Si algo define el rodaje de esta esperada película de Marvel es el absoluto secretismo. "Cuando llegas al hotel del Calatrava, lo primero que haces es dejar el móvil en recepción. Lo guardan en una especie de consigna y te dan un número. Hasta que no terminas tu jornada, no te lo devuelven", cuenta Miguel. "Es más, si tienes el móvil contigo por cualquier motivo y no lo entregas, te avisan antes de empezar: si te pillan con el móvil, te echan fuera".

J.L.Cereijido Oviedo, escenario del universo Marvel con un rodaje de 'Los Cuatro Fantásticos'

Un papel que deja huella

Para Miguel, su participación en "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos" no solo le ha permitido vivir de cerca la magia del cine, sino que también lo ha convertido en parte de una producción que promete marcar un antes y un después en el universo Marvel. "Es impresionante estar rodeado de tanta gente profesional".

Este joven ovetense tendrá que esperar un tiempo para verse en la gran pantalla. La película, vinculada a la compañía Disney, forma parte del ambicioso plan de Marvel Studios. Con un estreno previsto para el 25 de julio de 2025, el proyecto promete ser todo éxito. Como su propio título, "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos", sugiere, esta entrega marcará el regreso al inicio de una saga que cuenta con seguidores en todos los rincones del mundo.

J.L.Cereijido Oviedo, escenario del universo Marvel con un rodaje de 'Los Cuatro Fantásticos'

La reciente grabación de escenas en el Auditorio del Palacio de Congresos de Oviedo ha convertido a la capital asturiana en el epicentro de la atención cinematográfica internacional. Este despliegue no solo impulsa la promoción de Oviedo como un destino atractivo para futuras producciones, sino que también genera un impacto económico significativo en sectores como la hostelería, el alojamiento y otros servicios locales.

La presencia de un equipo de producción de esta magnitud ha beneficiado a hoteles, restaurantes y comercios, evidenciando el potencial de la ciudad para acoger eventos de gran envergadura. Este acontecimiento refuerza la posición de la capital asturiana en el mapa cinematográfico y abre la puerta a futuras oportunidades en la industria audiovisual.