Oviedo suma a Ilegales a las fiestas de San Mateo y Alfredo Martínez será el pregonero

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, ha presentado este lunes en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la programación oficial de las fiestas de San Mateo 2025, que se celebrarán del 11 al 22 de septiembre, con la antesala musical del 'Fyen Fest' el día 6 y el tradicional cierre con la Romería del Cristo.

ilegales se suma a san mateo

A los conciertos de la Ería se incorpora la actuación de Ilegales el sábado 14 de septiembre, según ha anunciado la concejala en una entrevista en COPE. Por ese mismo escenario pasarán también, durante las fiestas de San Mateo, otros también artistas como Camilo, María Becerra, Sebastián Yatra, Europe y Omar Montes junto a Juan Magán. Además, el 21 de septiembre se celebrará el festival “Corazonadas Fest”, con la participación de Vico, Chanel, Chiara Oliver y Lennys Rodríguez. En total, el programa contará con más de 100 actuaciones musicales distribuidas a lo largo de doce jornadas, con especial protagonismo de artistas asturianos en plazas y zonas de casetas hosteleras.

Ayto Oviedo Covadonga Díaz y Jorge Martínez

ALFREDO MARTÍNEZ, PREGONERO

El pregón que dará el pistoletazo de salida a los festejos de San Mateo correrá a cargo de Alfredo Martínez, embajador de España en Canadá y natural de Oviedo, quien, según Díaz, “lleva el nombre de la ciudad al otro lado del Atlántico y ofrecerá un discurso que emocionará a todos”.

horarios de las casetas

La concejala anunció también cambios en los horarios de las casetas para compatibilizar el ambiente festivo con el descanso vecinal: de domingo a jueves, la música en directo finalizará a medianoche, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo se prolongará hasta las 4:00 horas, siguiendo la normativa.

Como novedad, el eje de la calle Mendizábal y los Pozos hasta el Rosal que ha sido peatonalizado, será uno de los grandes puntos de interés. Además, los bares del recinto festivo podrán instalar barras exteriores, con el objetivo de potenciar la participación ciudadana y atraer visitantes.

“San Mateo es cultura, folclore y tradición, pero también un punto de encuentro entre generaciones”, afirmó Díaz, subrayando el compromiso del equipo de gobierno por mantener y reforzar una celebración que, año tras año, constituye uno de los grandes eventos del calendario festivo de Asturias.