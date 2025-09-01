Oviedo 2031, un reto cultural que va más allá del título

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 avanza con un proyecto que busca implicar a la ciudadanía y a todos los sectores culturales. La propuesta se presenta como un proceso colectivo que quiere situar la cultura en el centro del desarrollo de la ciudad y de Asturias.

La comisaria de la candidatura, la periodista Leticia Sánchez Ruiz, ha contado en COPE Asturias que su papel se centra en la asesoría literaria y en aportar una visión integradora. Desde la librería Matadero 1, de la que es socia, se suma a un equipo que trabaja en propuestas transversales que van más allá de iniciativas individuales.

Proyecto colectivo

La candidatura defiende un modelo que une literatura, música, artes escénicas, arquitectura y otros ámbitos, con la idea de construir un proyecto común que refleje la diversidad cultural asturiana. “La cultura no va cada una por su parte, es algo grupal que nos afecta a todos y a todas las artes”, ha señalado la comisaria, destacando que la clave está en avanzar de manera conjunta.

Ayuntamiento de Oviedo Cartel de Oviedo Capitalidad Europea de la Cultura

El objetivo es que el proyecto tenga impacto real en la vida de la ciudadanía. No se trata solo de presentar actividades culturales, sino de generar un debate amplio sobre el papel que debe tener la cultura en la sociedad, cómo puede contribuir al desarrollo económico y cómo puede implicar a barrios y colectivos muy distintos.

Más allá de 2031

Uno de los mensajes clave de la candidatura es que este trabajo no se limita a la meta de conseguir el título de Capital Europea de la Cultura. La idea es dejar un legado duradero que sirva de base para reforzar el ecosistema cultural en Asturias. En este sentido, Sánchez ha insistido: “Es un reto muy importante y todo lo que hacemos no solamente es para esta candidatura y para que nos elijan, sino también que son semillas para que esto quede, para plantar bases de lo que se debe hacer”. La propuesta también subraya su carácter integrador. Implica a múltiples sectores, no solo culturales, y pretende abarcar a todo el Principado, con la ilusión de que el proyecto no se quede en Oviedo, sino que tenga un alcance regional.