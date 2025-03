La innovadora iniciativa de Oviedo para fomentar el reciclaje entre sus vecinos

El reciclaje en Oviedo da pasos adelante, pero aún quedan retos por superar. Mientras el uso del contenedor marrón ha crecido un 56,35%, sigue siendo el más difícil de implantar entre los ciudadanos. A ello se suma otra iniciativa en la que trabaja el Ayuntamiento: unificar los colores de las bolsas de basura con los de los contenedores para evitar confusiones.

Unificar los colores de las bolsas

El Ayuntamiento de Oviedo planteará en la próxima reunión con Cogersa, el Consorcio de Gestión de Residuos del Principado, que se envíe una carta a los supermercados para solicitar que solo se vendan bolsas en los colores oficiales del reciclaje, los mismos en toda España. La propuesta busca evitar la confusión que generan algunas bolsas de colores como el malva, que no se corresponden con ningún contenedor específico.

El concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, insiste en que esta medida facilitará la separación de residuos. “Queremos que los supermercados solo vendan bolsas en los colores de reciclaje, porque si alguien usa una bolsa rosa y ese día le toca tirar la basura al contenedor marrón, no va a ponerse a abrir la bolsa para ver qué es. Se trata de dar un paso más en el reciclaje y evitar que la gente se confunda”, explica.

COPE Asturias Campaña de reciclaje en Oviedo

El contenedor marrón, el que más cuesta

A pesar del crecimiento en el uso del contenedor marrón, destinado a los residuos orgánicos, sigue siendo el que más dudas genera. Lo hemos comprobado en la calle, donde los vecinos reconocen que todavía hay confusión sobre su uso.

“Me voy arreglando porque lo orgánico se puede bajar todos los días, pero a veces me da coraje porque yo me molesto en reciclar y luego bajo y en el contenedor marrón me encuentro envases”, cuenta una vecina. Otro ciudadano admite su dificultad para diferenciar los residuos: “No distingo el gris del marrón, todavía no sé qué va en cada uno”.

Desde el Ayuntamiento reconocen que es un proceso que llevará tiempo. “El marrón es el contenedor más nuevo y siempre lo comparo con lo que pasó en 2003, cuando se cambiaron los contenedores por cubos en la calle. Fue un desastre al principio porque la gente no acertaba. Nos va a costar lo mismo con este, no esperábamos llegar al 55% de reciclaje en un año, pero estamos avanzando”, señala Pando

El reto del reciclaje en Oviedo continúa. Se han logrado avances, pero tanto la correcta separación de los residuos como la eliminación de confusiones siguen siendo tareas pendientes para mejorar la sostenibilidad de la ciudad.