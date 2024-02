Del centro de Oviedo, pero con huerto: "Me gusta y me entretiene... es una forma de pasar el rato"

Se puede vivir en el núcleo de Oviedo y tener huerto. Antonio Carrión es el caso. Esta semana le ha tocado uno de los 45 huertos urbanos que el Ayuntamiento ha puesto a disposición en el barrio de San Lázaro Paniceres, que no está precisamente en el centro. Le pilla en la otra esquina. Pero no es problema, al contrario: "Me jubilo en diciembre y así puedo aprovechar el tiempo; hago hasta un poco de deporte yendo hasta allí caminando", cuenta. En su caso, es la primera vez que le toca un huerto, por eso dice que irá poco a poco: "Son cosas que no estoy acostumbrado, así que plantaré cosas que sean fáciles. Habrá que aprender y ver lo que sale".

En total, para estos 45 huertos urbanos han llegado 304 solicitudes. Una alta demanda que también tienen los huertos urbanos de La Corredoria, que serán sorteados el próximo año 2025. También en Pando hay más huertos.

Las concesiones son por tres años, aunque en el caso de estos que acaban de ser sorteados hay una salvedad. La parcela forma parte del futuro campo de rugby que se va a construir. Cuando el proyecto vaya para adelante, habrá que entregar los huertos al nuevo campo. Pero el ayuntamiento ovetense, teniendo en cuenta la alta demanda, trabaja en ampliar la cartera de parcelas, como afirma José Ramón Pando, concejal de Parques y Jardines: "Queremos más, estamos a ver si buscamos más parcelas. Parcelas que tengan la calidad, porque haber hay muchas, pero no tienen calidad de la tierra o están en pendiente...".





También Javier tiene huerto en San Lázaro Paniceres. Vive en La Gesta, está jubilado y acudir al huerto es una afición: "Me gusta y me entretiene. Hago cosas que no hacía durante mi profesión. Es una manera de pasar el tiempo y pasarlo bien con más compañeros que están allí".

A María José, que vive en La Argañosa, le queda más cerca. Planta de todo: "Patata, repollo, cebolla, ajo, coliflor, brócoli, berza, tomate... Y está todo buenísimo". Tal y como está la cesta de la compra... Una solución para el autoconsumo.