Cristina Álvarez Mendo, Premio Ovetense del Año 2024

Cristina Álvarez Mendo, directora general de La Vuelta Ciclista a Asturias, ha sido galardonada con el Premio Ovetense del Año 2024, que otorga anualmente la revista 'Vivir Oviedo' dirigida por Santiago González-Alverú. Así lo ha decidido este miércoles el jurado reunido en el restaurante Casa Amparo de Oviedo. El año pasado el galardón recayó en el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira. La entrega será el próximo jueves 3 de abril.

El premio patrocinado por Tartiere Auto y Banco Santander se otorga anualmente a la persona o institución que haya destacado en defender, difundir o trabajar directa o indirectamente en pro de la capital del Principado.

MÉRITOS

Los méritos que el jurado ha estimado pasan por liderar un equipo de un centenar de colaboradores que coordinan al millar de personas que se desplazan durante el desarrollo de las etapas por toda Asturias con 850 pernoctaciones diarias.

Es la única mujer que dirige en España una competición ciclista profesional masculina en ruta dentro del calendario deportivo de la Unión Ciclista Internacional (UCI). También ejerce como tesorera de la Asociación Española de Organizadores de Carreras Ciclistas (Aeocc), siendo, asimismo, miembro activo de la asamblea de la Asociación a nivel Internacional. Este organismo, organizó por primera vez un comité director fuera de su sede en París, el 13 de febrero de 2025 en Oviedo, con motivo del centenario de la Vuelta Ciclista Asturias.

Su compromiso con el deporte y la sociedad ya fue reconocido en 2014 por el Consejo Superior de Deportes con el otorgamiento de la Real Orden al Mérito Deportivo. Asimismo, a través de la Vuelta Ciclista Asturias ha impulsado anualmente las Ciclo-carreras solidarias contra el cáncer y 'El Bosque de la Vueltina', una acción solidaria contra el cambio climático. Por otra parte, colabora activamente en múltiples asociaciones de carácter solidario en la investigación del cáncer infantil a través de El Sueño de Vicky de la que es embajadora en Asturias y la asociación Galbán.

Desde que se creó han sido muchas las personalidades e instituciones las premiadas, como la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, la Sociedad Protectora de La Balesquida, Graciano García, Jesús Sáenz de Miera, Julio Rodríguez, José Vélez, Alfredo Canteli, Luis Fernández-Vega, Emilio Sagi, Carmen Herrero, Alejandro Braña, Banco Herrero, Matías Rodríguez Inciarte, Francisco Rodríguez, Carlos Paniceres o César Suárez, entre otros.

EL JURADO

El jurado en esta ocasión ha estado formado por Pilar de Ávila, Paz Alvear, Carlos Paniceres, Pablo Junceda, José Luis Almeida, Luis Francisco Toyos, Álvaro Faes, Daniel Otero, Arturo Tellez, Pedro Martín, Ignacio Sánchez Vicente, Miguel Ángel Fuente, Rafael Francés, Nicanor Fernández, Pablo Rodero, y Santiago González-Alverú.

Feliz y asustada

El galardón sorprendió a Cristina durante una cena con los máximos responsables del ciclismo a nivel mundial. En un primer momento, sintió una alegría algo comedida, pero esta mañana la emoción era desbordante. Así lo ha contado en COPE Oviedo: "Aún estoy en shock. Cuando me desperté esta mañana, me dije: 'Es verdad, no ha sido un sueño'. Estoy feliz de estar junto a todos estos históricos premiados antes que yo, como José Manuel Ferreira, Pedro Luis Fernández, César Junco o Paniceres. La verdad es que estoy un poco asustada. Estoy feliz y asustada".