El Ayuntamiento garantiza que justificará los Fondos Edusi ante las dudas de la oposición

La oposición del Ayuntamiento de Oviedo alerta de una posible pérdida de fondos europeos, mientras el equipo de gobierno garantiza que se llegará en tiempo y forma a la justificación para esos fondos. El plazo concluye el 31 de marzo. Posteriormente, Europa debe validar y aceptar la funcionalidad de las actuaciones dentro de lo estipulado para garantizar los fondos. Nacho Cuesta es claro: "No tenemos ninguna duda de que se va a justificar y de que se va a verificar que es correcto".

El importe por justificar es de 5.847.604,65 euros. Tras conocer el plazo que el plazo final para presentar la documentación es el 31 de marzo, los partidos de la oposición dudan de que el Ayuntamiento pueda llegar a tiempo. Este martes, en el marco de la Comisión de Economía había una reunión para aclarar este tema. Acabó cancelada. La oposición dice que el equipo de gobierno evita dar datos. El equipo de gobierno dice que para qué darlos, si la oposición ya ha tomado sus propias consecuencias sin atender a explicaciones.

Y es que Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento Urbanístico, garantiza que esos fondos llegarán: "Los técnicos están trabajando para recopilar toda la documentación necesaria para justificar las operaciones y hacerlo en el plazo establecido. No va a haber inconveniente. No tenemos ninguna duda. Se ha hecho un trabajo administrativo muy importante. Se va a poder justificar y se va a verificar que es correcto". Y dice sobre las críticas que "Parece que desearían que esas operaciones no se pudieran justificar, pero una vez más la realidad les va a desmentir".

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición dudan de que la justificación de los fondos vaya a llegar a tiempo. Carlos Llaneza, del PSOE pide "transparencia": "Corremos el riesgo de que pueda perderse una buena parte de esos fondos. La ciudadanía tiene el derecho máximo de tener información, de que el equipo de gobierno sea transparente". En la misma línea se expresa Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida: "Habrá que ver por parte de la Unión Europea si lo justificado se corresponde con la funcionalidad, con el objetivo. Ahí hay muchas dificultades añadidas".